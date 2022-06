Leandro Lima, o Levi de ‘Pantanal’, toma café com Ana Maria Braga e comenta cena de piranhas

Ana Maria recebe Leandro Lima no 'Mais Você' Globo (Reprodução)

O convidado de Ana Maria Braga nesta terça-feira (14) no “Mais Você” foi o ator Leandro Lima, que interpretou Levi na novela “Pantanal”. Ontem o personagem teve uma morte trágica na trama, o que rendeu assunto no matinal.

Levi morreu em um ataque de piranhas. Juma, vivida por Alanis Guillen, deu um tiro no capataz para salvar Muda (Bella Campos). Ferido, ele tentou fugir de barco, mas acabou encontrando Tibério (Guito) e Trindade (Gabriel Sater).

Levi acabou sofrendo um acidente e caindo no rio. O funcionário de José Leôncio (Marcos Palmeira) até ofereceu ajuda, mas o rapaz preferiu tentar se virar sozinho - e falhou. O sangue que saía de seu ferimento à bala atraiu as piranhas, que o atacaram até a morte.

A cena foi reprisada no “Mais Você”, e Ana Maria quis saber detalhes dos bastidores. Leandro lembrou que a cena durou quatro horas para ser gravada e que contou com o trabalho de um dublê.

O ator disse ainda que foi preciso a ajuda de mergulhadores para simular o efeito do ataque dos animais. Eles soltaram tubos embaixo d’água com sangue cenográfico.

Leandro falou sobre o sucesso de “Pantanal” e sua participação na história.

“Gosto muito desse trabalho de cenas de ação. Essa produção realmente surpreendeu. A gente já esperava esse sucesso, é uma novela que está no coração do Brasil. Fora que é uma história com núcleos humanos, tudo é muito possível, até o Levi super tóxico”, disse.

Leandro continuou: “Uma grande importância do personagem, do papel dele na trama, é orientar as pessoas e mostrar que uma relação que começa tóxica vai continuar. Dificilmente vai se converter em algo bom”.

Ana Maria Braga abriu programa tocando berrante Globo (Reprodução)

Ana Maria Braga confessou ser uma amante do pantanal e de suas belezas naturais.

“Adoro ir para o Pantanal. Pantanal e Amazônia são os lugares mais abençoados por Deus”, disse a apresentadora. “Genuinamente brasileiro”, completou Leandro.

Para entrar no clima, aliás, Ana Maria abriu o programa tocando um berrante.

