Thais Müller relembra atuação em ‘O Cravo e a Rosa’ aos 7 anos: ‘Ainda rende frutos’

Thais Müller, hoje aos 29 anos, está marcada na memória de muitos brasileiros pela participação, aos 7, na novela “O Cravo e a Rosa”, da TV Globo, exibida em 2001. Na trama, ela interpretava a sapeca Fátima.

A atriz falou a “Quem” sobre o início da carreira e como a personagem ainda está presente em sua vida.

“Na hora em que passa a novela, eu recebo muitas pessoas novas nas minhas redes sociais perguntando de mim, dizendo que estão felizes em me rever, comentando em fotos antigas de trabalhos mais recentes. O carinho é imenso! Todos amam a Fátima, recebo muitas mensagens das pessoas se identificando com ela quando eram crianças. Falam muito bem do meu trabalho feito aos 7 anos. Fico toda boba e toda feliz que um trabalho tão lindo desses ainda rende tantos frutos”, disse Thais à reportagem.

Thais Müller fez sucesso na pele de Fátima aos 7 anos Globo (Reprodução)

Momento atual

A atriz falou ainda sobre seus trabalhos atuais. Ela está atualmente em cartaz com a peça “Zoológico de Vidro”, em São Paulo. Também é produtora do espetáculo e contou a “Quem” quais são os maiores desafios.

“O maior desafio, sem dúvidas, é a falta de incentivo do governo. Está cada vez mais difícil produzir em um país de não acredita na sua cultura, mas a gente é resistente e faz mesmo assim. É uma experiência que mudou a minha cabeça, na vida e na carreira. Eu acho que todo ator deveria se produzir, pelo menos uma vez. Não só você luta por aquela história que quer contar, como também pelo assunto que vai ser abordado naquele projeto. A arte é isso, a gente precisa dizer o que é pra ser dito, e eu acho que os artistas se produzem exatamente por isso. Não é fácil, até conseguir ver seu projeto, de fato, de pé. Tem um looongo processo, mas depois é prazeroso demais.”

Novos desafios

Em setembro, Thais Müller completa 30 anos. A data, porém, não a assusta. “Como o meu rosto é bem comum desde nova, acho que ficaram muito com a imagem daquela garotinha do O Cravo e a Rosa. Agora, perto dos 30, vejo isso mudando. O que me deixa muito feliz e com um leque de opções. Eu não me vejo fazendo outra coisa pelo resto da vida. Que venham muitos outros desafios ainda por aí.”

LEIA TAMBÉM: