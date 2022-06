Maisa desabafa sobre pressão para assumir romance

A atriz Maisa Silva usou suas redes sociais para desabafar sobre rumores de que estaria iniciando um romance.

Em sua conta no Twitter, a famosa comentou na última segunda-feira (13) sobre as cobranças que tem sofrido para falar sobre sua vida pessoal.

“Difícil aguentar pressão quieta por educação, respeito e valores. Mas sei que Deus não coloca desafios à toa na minha vida... se eu estou onde eu estou hoje, foi porque eu trabalhei MUITO e além de tudo tive sorte! Meu trabalho sempre repercutiu mais que minha vida pessoal e que seja sempre assim”, escreveu.

Difícil aguentar pressão quieta por educação, respeito e valores. Mas sei q Deus n coloca desafios a toa na minha vida.. se eu to onde eu tô hj, foi pq eu trabalhei MUITO e além de td tive sorte! Meu trabalho sempre repercutiu mais que minha vida pessoal e que seja sempre assim. — +a (@maisa) June 14, 2022

Maísa seguiu: “Dividi vários momentos do meu antigo relacionamento (que foi vazado com quatro meses) com vocês após um tempo, porque a pessoa não queria exposição, e eu respeitei isso até o final! Nunca foi do meu feitio usar disso pra buzz. E eu jamais faria”.

A famosa reforçou com todas as letras que está solteira. “Estou há sete meses solteira, vivendo e aproveitando cada minuto da minha vida, dividindo alguns momentos com vocês, guardando outros pra mim e tudo bem! Tudo sempre com equilíbrio e respeitando as minhas vontades. Não tenho nada pra esconder de ninguém e não aceito que coloquem inverdades na minha boca. Respeitem, por favor!”, pediu.

“PS: o dia em que eu tiver num relacionamento de novo, se a pessoa quiser, eu vou contar sim! Fiquem tranquilos e lembrem-se de que eu posso falar por mim e dizer o que é verdade e o que não é! Obrigado pelo amor e apoio de sempre”, disse a atriz. “Que nunca tirem o meu sorriso! Amém”, encerrou.

Todo o desabafo de Maísa nas redes aconteceu depois que o cantor João Gomes fez um show e marcou a jovem nos stories do Instagram.

LEIA TAMBÉM: