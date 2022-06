Felipe Neto perde a paciência e manda narrador da Globo calar a boca

O youtuber Felipe Neto se envolveu em mais uma polêmica na noite da última segunda-feira (13). Após assistir a uma partida de futebol, ele detonou o narrador Gustavo Villani, da TV Globo, o chamando de insuportável e o mandando calar a boca.

O influenciador parece não ter gostado dos comentários feitos por Villani após a derrota de seu time, o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra perdeu por 1 a 0 para o Avaí.

“Ah cala a boca Villani, insuportável”, escreveu Felipe Neto em suas redes sociais.

Luís Castro, técnico do Botafogo, também foi alvo de críticas de Felipe Neto.

“É uma vergonha o trabalho do Luis Castro. O time não apresenta nada em campo. Absolutamente nada! Um completo vexame. Não progride, não evolui, não mostra nada elogiável. Não há o que defender no trabalho do português que custa 1.5 milhão por mês”, postou.

Felipe Neto X Tiago Leifert

Há alguns dias, Felipe Neto se envolveu em um mal estar com o jornalista Tiago Leifert. Durante uma live no canal “3 na Área”, que o apresentador comanda junto com Rica Perrone e Fui Clear, o youtuber foi chamado de “gente inferior”.

Tiago Leifert critica Felipe Neto: 'Gente inferior' Montagem/Redes sociais (Reprodução)

Em dado momento da transmissão, Rica disse para Leifert que agora ele era um desafeto de Felipe Neto e brincou dizendo que ele havia atingido um “patamar notável na sua incrível trajetória”.

“Nós estamos aqui falando de Seleção Brasileira, Copa do Mundo, Neymar. Vamos manter o nível alto e voltar a falar de futebol do que perder tempo com galerinha de Twitter, trolzinho de Twitter, dona não sei quem, Felipe não sei quem lá. A gente está falando aqui de Copa do Mundo, a gente está olhando para o maior evento do mundo. Vamos honrar vocês [espectadores da live] com conteúdo e não ficar falando de gente inferior”, rebateu Leifert.

O desentendimento entre os dois começou no dia 1º, depois que o jornalista revelou que “preferia tomar um tiro” a votar em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou Jair Bolsonaro (PL) durante participação no podcast “Cara a Tapa”. Sem citar o nome de Leifert, Neto mandou recado: “Você vota nulo porque tá alinhado com um discurso de elite... você é um nojo. Surpreende um total de zero pessoas”.

Felipe Neto, claro, não deixou a provocação passar sem que expressasse sua opinião no Twitter.

“Thiago (sic) Leifert me chamando de ‘gente inferior’ é perfeito. É o resumo exato de como ele se enxerga, só que sempre escondia… Agora todo mundo pode ver quem o cara é. Ser chamado de ‘gente inferior’ por um sapatênis faria limmer que odeia pobre é literalmente um elogio”, escreveu o youtuber.

Ele ainda relembrou outra polêmica recente envolvendo o ex-comandante do “BBB” e o ator Ícaro Silva. “Agora vocês entendem o ‘pagamos o seu salário!’ que ele falou pro Ícaro Silva, né? O cara se vê numa casta superior, de fato. O problema ali é profundo na cabeça do playboy. Enfim, melhor parar de chamar o rapaz de playboyzinho, se não (sic) ele foge pra Miami”, finalizou.

