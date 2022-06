Tiago Leifert detona Lula e Bolsonaro e diz que Huck seria melhor opção para o País

O jornalista Tiago Leifert causou polêmica ao comentar o cenário político brasileiro durante participação no podcast “Cara a Tapa”, do jornalista Rica Perrone. Ele detonou o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse que votaria no apresentador Luciano Huck.

“Bolsonaro foi muito mal e Lula não dá. Fez um bom governo em 2002, entendo a figura que ele é, a importância que ele tem, mas não consigo fazer o malabarismo mental de tudo o que aconteceu”, disse Leifer na última quinta-feira (2).

Perrone questionou o convidado se, ao ter uma arma apontada contra a cabeça, e a opção de votar em Lula ou Bolsonaro, o que ele faria. O ex-global respondeu que preferia ser atingido por um disparo. “Pode atirar. Não dá nenhum dos dois”, afirmou.

Sobre Huck, o jornalista disse que apostaria no colega por conhecer seu caráter. “Eu votaria no Huck para presidente porque sei da índole dele, sei do que ele é capaz pra fazer. Eu conheço ele, eu confio 100% nele e sei que se ele topasse ser presidente da república, com o dinheiro que ele tem é porque ele quer ajudar.”

Leifert classificou ainda o apresentador do “Domingão” como “uma pessoa nota 10, um gênio”.

Repercussão negativa nas redes sociais

No Twitter, o posicionamento de Tiago Leifert gerou comentários e críticas. Veja abaixo algumas das menções a ele após a participação no podcast:

coitado do tiago leifer ele acha muito difícil escolher entre Lula e Bolsonaro 😭😭😭 vai ficar constrangido e fugir pra Miami de novo https://t.co/IpA2HZlPrn — Guiff | #SaveLegendsOfTomorrow (@frostcanary) June 4, 2022

Mas também quem eh que tem a ideia de ir perguntar a opinião política de tiiago leifer véi kkkkk eh cada umaaa pic.twitter.com/fBmn1Ptr5p — Luca (@Pisano_L) June 3, 2022

O voto em branco do BRANCO Tiago Leifer; https://t.co/qZ8HrZ9jcf pic.twitter.com/H7yiEvxiRW — 🌈⃤ Tia Pri🌈⃤ (@tiaprinotwiter) June 3, 2022

Quanta infelicidade na sua fala. Se vê que você, Tiago Leifer não tem nenhuma empatia pelo povo brasileiro que sofre as mazelas desse desgoverno. https://t.co/lGalfl8pCP — Mônica Barros (@anamonicabb) June 3, 2022

Que escolha difícil, um tirou mais de 50 milhões de brasileiros da extrema pobreza, o outro, zombou, gargalhou e empurrou mais de 600k brasileiros para a morte. Essa escolha fala mais sobre vc Leifer, do q sobre política. https://t.co/KmoeJMuRUZ — Prolixo Gomes (@ricky_gds) June 3, 2022

Treta com Ícaro Silva

No começo do ano, Tiago Leifert esteve no centro de outra polêmica, desta vez envolvendo o ator Ícaro Silva.

Os famosos tiveram uma discussão em que Silva afirmou que nunca entraria no “BBB” e chamou o programa de “entretenimento medíocre”. Já Leifert rebateu e, logo em seguida, o ator fez uma carta aberta e mencionou um problema pessoal de Leifert.

“Soube que você está lidando com questões pessoais. Acho que seria prudente focar aí a interrupção do seu sossego”, escreveu ele.

Em resposta, Leifert se mostrou abalado e respondeu, sem citar o motivo real: “Citam, tripudiam, ironizam um problema pelo qual eu estou passando que nem eu estou preparado para falar. Aquilo me deixou transtornado de um jeito que eu achei que não fosse possível”.

As tais “questões pessoais” eram a descoberta de um câncer na filha do jornalista.

