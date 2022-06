Após receber alta por cirurgia, Luciano Szafir posta foto com os dois filhos: ‘Energia renovada’

O ator Luciano Szafir já está em casa após fazer uma cirurgia para retirar a bolsa de colostomia, colocada no ano passado por conta de complicações da covid-19. Na segunda-feira (13), ele compartilhou no seu Instagram uma foto ao lado dos filhos, David, de 8 anos, e Mikael, de 7, e mostrou que se recuperou muito bem do procedimento.

“Todos meninos de cabelos cortados. Pra começar a semana com a energia renovada. Tal pai, tal filhos”, escreveu o ator na foto ao lado dos filhos, frutos do relacionamento com Luhanna Szafir, com quem é casado desde 2012.

A alta médica ocorreu no último sábado (11), quando ele também compartilhou com seus seguidores o momento que deixava o Hospital Copa D’or, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Na ocasião, ele agradeceu aos médicos e enfermeiros pelos cuidados.

“E assim sai do hospital Hospital Copa D’Or: com esse amor desses anjos disfarçados de enfermeiros, médicos e colaboradores. Muito obrigado pelo carinho e zelo! #gratidão”, escreveu o ator na legenda da postagem.

Szafir, que também é pai da modelo e designer de moda Sasha Meneghel, de 23 anos, fruto de um relacionamento anterior com a apresentadora Xuxa, também já aproveitou o tempo em casa para curtir o Dia dos Namorados, que foi celebrado no domingo (12), e se declarou para a esposa.

“Te amo tanto, minha menina @luhannaszafir, minha companheira. Quero pelo menos mais 50 anos de beijos #happyvalentinesday #diadosnamorados”, disse ele.

Internação

Szafir foi internado para fazer a cirurgia de retirada da bolsa de colostomia no último dia 15 de maio. Ele passou a usar o equipamento em julho do ano passado, quando estava internado com covid-19. Na época, ele teve de passar por uma cirurgia para retirada de hematoma e segmento do cólon.

Assim, ele precisou usar a colostomia, que consiste na ligação do intestino grosso diretamente à parede do abdômen, permitindo a saída de fezes para uma bolsa, quando o intestino não pode ficar ligado ao ânus.

Depois do procedimento, o ator fez questão de mostrar a bolsa, até mesmo durante um desfile, em novembro do ano passado. “Um ostomizado não precisa sofrer privações”, disse ele ao blog Vencer Limites, do Estadão. Desde então, ele é um ativista da causa.

Em janeiro deste ano, Szafir voltou a testar positivo para a covid-19, mas permaneceu assintomático e se recuperou em casa.

‘Casa Szafir’

No começo deste mês, quando ainda estava hospitalizado, Szafir estreou o seu programa, “Casa Szafir”, na VTV, filiada do SBT, em Campinas, no interior de São Paulo.

Na ocasião, o ator e apresentador fez questão de comemorar o sucesso da estreia com sua equipe por videochamada, mesmo no hospital. “Pessoal, estou longe, mas perto de coração. Em breve estaremos juntos!”, disse na ocasião.

No último sábado (11), foi ao ar o segundo episódio do programa. O convidado da vez foi o humorista Gustavo Mendes, que ficou conhecido nacionalmente por interpretar o personagem ‘Presidenta Dilma’. Gustavo abriu o coração contando sobre sua orientação sexual, como sua mãe lidou com a revelação e ainda falou sobre a cirurgia bariátrica que se submeteu.