Whindersson Nunes é visto com ex-noiva no Egito; humorista explica viagem

O humorista Whindersson Nunes foi visto no Egito com a ex-noiva Maria Lina Deggan, o que despertou a curiosidade de muitos em torno de uma possível reconciliação do casal.

As especulações ganharam força depois que um vídeo que mostra os dois caminhando de mãos dadas em um hotel do país foi postado por uma página de fofoca.

Diante dos comentários, Whindersson usou suas redes sociais para explicar o motivo da viagem.

“1 ano que tivemos e perdemos nosso neném. Duas pessoas adultas tentam curar suas dores como se sentem melhor, pensamos por que não conhecer um lugar e cultura que nunca vimos de perto? Talvez passe um pouco pros dois a saudade que nunca vamos poder desfazer”, escrevei o comediante no Twitter.

1 ano que tivemos e perdemos nosso neném no último dia 31, duas pessoas adultas tentam curar suas dores como se sentem melhor, pensamos por que não conhecer um lugar e cultura que nunca vimos de perto? Talvez passe um pouco pros dois a saudade que nunca vamos poder desfazer. + — Whindersson (@whindersson) June 8, 2022

Whindersson escreveu ainda sobre a exposição da vida pessoal em um momento tão delicado.

tem gente que só quer passar alguns dias de paz e curar dores que nunca pensou que precisaria curar e não ficar lendo todo tipo de opinião e julgamento durante um luto. + — Whindersson (@whindersson) June 8, 2022

O pronunciamento ocorreu após comentários e ataques, também na redes sociais.

“Espero que o Whindersson saiba valorizar a Maria Lina. Ela perdeu o bebê e na primeira oportunidade ele caiu fora. A moça ainda teve que ouvir do pai dele que ela era pior que Luísa Sonza. Agora ambos estão juntos viajando. Eu espero que ele finalmente ele não a machuque”, escreveu um internauta.

“O Whindersson reclamando que viajou pro Egito com alguém e não tem paz por postarem que ele, pessoa pública, realmente está no Egito com alguém, mas quando era a Luísa Sonza massacrada em todas as páginas o like do bonitão estava em dia”, disse outro.

Luto

João Miguel, filho Whindersson Nunes e sua ex-noiva, morreu no dia 31 de maio do ano passado após complicações do nascimento prematuro. Ele nasceu com apenas 22 semanas, ou seja, no início do sexto mês de gestação.

Um dia antes do falecimento, o comediante publicou uma imagem em que segurava a mão do filho e “Ontem eu conheci meu filho, e a primeira vez que encostei nele foi como se eu encostasse em um pedaço de Deus. Há tanto tempo eu não me sentia vivo”, escreveu.

