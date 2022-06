Casal de influenciadores e filha de 1 ano sofrem acidente de carro em Maceió: ‘Renascemos’

Os influenciadores digitais Maluzinha e Roninho sofreram um acidente de carro na noite de quarta-feira (8), em Maceió, Alagoas. Além deles, também estava no veículo a filha do casal, Maria Luisa, de 1 ano. Eles compartilharam os detalhes do que aconteceu com seus seguidores e afirmaram que um boi solto na beira da estrada provocou a colisão.

“Absurdo, um boi na beira da pista. Enfim, hoje renascemos. Graças a Deus estamos vivos”, disse Maluzinha ao mostrar o veículo destruído.

Ela disse que a filha escapou ilesa. “Estamos bem, todos nós! A Maria não teve nenhum arranhão. Eu e Roninho também estamos bem, só me arranhei um pouco. O susto foi grande”, completou a influencer na sequência.

Maluzinha ainda fez um alerta aos motoristas. “E aos alagoanos, fica o alerta!!! Após a entrada do Gunga TENHAM MUITO CUIDADO! Tivemos informação que bois no meio da pista acontece com frequência e acidentes acontecem toda hora. A estrada é totalmente escura, então fica o alerta para quem passar por lá!”, afirmou.

Carro de influenciadores Maluzinha e Roninho ficou destruído após acidente (Reprodução/Instagram)

Roninho também usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e alertar sobre os riscos. “Graças a Deus já estamos em casa. E o melhor: todos bem. Deus é maravilhoso. Ele sabe de tudo. Evitem viajar à noite! Que sirva de lição para todos nós! Evitem ao máximo pegar estrada à noite. E usem cinto de segurança. Animal na pista é um perigo! E à noite, então... Foi livramento de Deus”, postou.

“Não viagem à noite! É um perigo! Fomos pegos de surpresa por um boi invadindo a pista! Isso poderia ter custado nossas vidas! Mas Deus é maravilhoso. Nos livrou de todo mal... USEM CINTO DE SEGURANÇA. Faz toda a diferença em um acidente. Deus EStá no comando de tudo”, finalizou Roninho.

Juntos, os influenciadores digitais somam mais de 8,5 milhões de seguidores nas redes sociais.

