‘Marca do milagre’, diz ex-BBB Rodrigo Mussi ao mostrar cicatriz na testa resultado de acidente

O ex-BBB Rodrigo Mussi, de 36 anos, compartilhou com seus seguidores em detalhes a cicatriz que tem na testa, resultado do acidente de carro que sofreu em março deste ano. Ele falou sobre a sequela permanente no rosto e a classificou como uma “marca do milagre”.

“Para quem perguntou da marca, vai ficar essa marca aí. Só para complementar: essa é marca do milagre, a marca do meu segundo aniversário. Será meu segundo aniversário”, ressaltou o gerente comercial, em um vídeo publicado nos stories de seu Instagram na noite de quarta-feira (8).

A cicatriz se localiza ao lado esquerdo da testa de Rodrigo e se estende em direção à pálpebra esquerda. Ele levou pontos na região durante uma das cirurgias que realizou após o acidente.

O ex-brother já tinha revelado que ficou com algumas sequelas. “Primeira vez que, de fato, saio da rua. Meu primeiro contato com o sol. Está bastante sol hoje, está gostoso. Vou contar para vocês uma coisa que não tinha falado ainda: não estou sentindo cheiro de nada e gosto também não. Não senti mais”, afirmou.

O ex-BBB segue em tratamento em uma clínica de reabilitação em São Paulo, mas já deixou a casa de Viih Tube, onde estava hospedado.

No último dia 31, ele esteve em um prédio comercial na capital paulista, onde assinou um contrato para o novo gerenciamento de sua carreira.

Já no último domingo (5), ele postou stories segurando o pequeno Luca, filho de um dos seus irmãos, Diogo Mussi, pela primeira vez. O menino nasceu enquanto o ex-brother ainda estava internado. “Primeira vez no colo do tio”, disse ele, sorrindo.

Rodrigo Mussi segura o sobrinho Luca pela primeira vez após acidente (Reprodução/Instagram)

O acidente

Rodrigo Mussi sofreu o acidente de carro no último dia 31 de março, quando retornava do estádio onde foi assistir a um jogo em um carro de aplicativo. O motorista dormiu ao volante e bateu na traseira de um caminhão, na Marginal Pinheiros. O ex-BBB, que não usava o cinto de segurança, foi arremessado para fora do carro e sofreu traumatismo craniano.

Assim que foi internado, Rodrigo foi submetido a uma cirurgia para conter a hemorragia no crânio e recebeu um cateter. Ele sofreu ainda duas fraturas expostas na perna e chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória no local.

Após quase um mês internado no Hospital das Clínicas, ele recebeu alta. Em seguida, ele seguiu para a unidade da Rede Lucy Montoro, onde já iniciou sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e exercícios neurológicos.