Rodrigo Mussi relembra os dois meses de acidente de carro: ‘Feliz de estar vivo’

O ex-BBB Rodrigo Mussi relembrou os dois meses do acidente de carro que sofreu e agradeceu “pelo simples fato de acordar e viver”. Em postagem no seu Instagram, na terça-feira (31), ele compartilhou com seus seguidores que está retomando a rotina.

“Faz exatos 2 meses do gravíssimo acidente que sofri. Essa foto e esse sorriso é porque estou feliz de estar vivo e, aos poucos, estar voltando! A mensagem que eu deixo: agradeça pelo simples fato de acordar e viver”, escreveu ele na legenda.

No mesmo dia, o ex-BBB esteve em um prédio comercial em São Paulo, onde assinou um contrato para o novo gerenciamento de sua carreira. Por enqaunto, ele continua a fazer o tratamento das lesões sofridas no acidente e segue hospedado na casa de Viih Tube.

Um dia antes, a youtuber rebateu boatos de que esteja namorando o ex-BBB, lembrou que os dois viveram um affair durante o Lollapalooza, mas ressaltou que seguiram grandes amigos. Assim que ele sofreu um acidente, ela passou a dar notícias sobre o estado de saúde dele, o que, segundo ela, gerou toda a confusão.

“As pessoas diziam que eu estava me achando a namorada. Estou sendo clara do que a gente sente e espero que entendam e valorizem isso”, disse ela em entrevista ao GShow.

“Existe amizade entre homem e mulher. Não é porque a gente ficou, que inclusive foram dois bêbados na balada, uau um relacionamento, e criaram uma fanfic de que vai dar namoro. O que temos é muito maior do que o que aconteceu antes do acidente”, disse a youtuber.

O acidente

O ex-BBB sofreu o acidente de carro no último dia 31 de março, quando retornava do estádio onde foi assistir a um jogo em um carro de aplicativo. O motorista dormiu ao volante e bateu na traseira de um caminhão, na Marginal Pinheiros. Mussi, que não usava o cinto de segurança, foi arremessado para fora do carro e sofreu traumatismo craniano.

Carro de aplicativo que levava o ex-bbb no dia do acidente (Reprodução)

Assim que foi internado, Rodrigo foi submetido a uma cirurgia para conter a hemorragia no crânio e recebeu um cateter. Ele sofreu ainda duas fraturas expostas na perna e chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória no local.

Após quase um mês internado no Hospital das Clínicas, ele recebeu alta no último dia 28. Em seguida, ele seguiu para a unidade da Rede Lucy Montoro, onde já iniciou sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e exercícios neurológicos.

Investigação

A Justiça de São Paulo quer ouvir Rodrigo Mussi sobre o acidente de carro, que era conduzido pelo motorista de aplicativo Kaique Faustino Reis, de 24 anos . Além disso, foi decretado sigilo no caso na terça-feira (19).

Segundo decisão da juíza Aparecida Angélica Correia, da 1ª Vara Criminal do Fórum de Pinheiros, na Zona Oeste da capital, foi solicitado ao Hospital das Clínicas, onde o ex-BBB ficou internado, um relatório para saber se ele tem “condições clínicas e psicológicas” de prestar depoimento sobre o acidente.

O Ministério Público, por sua vez, recebeu no último dia 9 a conclusão do inquérito da Polícia Civil, que destacou que o motorista de aplicativo foi imprudente.

Também foi apontado o excesso de jornada de trabalho não fiscalizada pelo aplicativo de transporte individual. Segundo a polícia, durante vários dias o motorista cumpriu longas jornadas de trabalho. Apesar disso, Kaique não foi indiciado porque lesão corporal culposa é considerado um crime de menor potencial ofensivo.

Em nota, o MP disse que decidiu pedir mais diligências sobre o caso e solicitou o sigilo, que foi aceito pela Justiça.