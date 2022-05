Viih Tube rebate boatos de namoro com Rodrigo Mussi: ‘Existe amizade entre homem e mulher’

A ex-BBB Viih Tube rebateu boatos de que esteja namorando o ex-BBB Rodrigo Mussi. Ele está morando na casa dela, em São Paulo, onde faz sessões de fisioterapia para tratar lesões sofridas em um acidente de carro, há dois meses.

A youtuber lembrou que os dois viveram um affair durante o Lollapalooza e seguiram grandes amigos. Assim que ele sofreu um acidente, ela passou a dar notícias sobre o estado de saúde dele, o que, segundo ela, gerou toda a confusão.

“As pessoas diziam que eu estava me achando a namorada. Estou sendo clara do que a gente sente e espero que entendam e valorizem isso”, disse ela em entrevista ao GShow.

“Existe amizade entre homem e mulher. Não é porque a gente ficou, que inclusive foram dois bêbados na balada, uau um relacionamento, e criaram uma fanfic de que vai dar namoro. O que temos é muito maior do que o que aconteceu antes do acidente”, disse a youtuber.

Rodrigo Mussi, por sua vez, preferiu abafar os comentários maldosos e chamou a youtuber de “irmãzinha”. ”O que as pessoas acham ou deixam de achar é pequeno perto de tudo que aconteceu e o que a gente sabe que é esse sentimento de família. Não quero participar nem interagir com fofoca”, ressaltou.

Na segunda-feira (30), o cantor Rodolffo, ex-participante do BBB21, foi fortemente criticado nas redes sociais por conta de um comentário que fez sobre Rodrigo Mussi e Viih Tube. “Viih, não vai acabar com o menino, deixa ele se recuperar, hein”, além de alguns emojis.

A fala do sertanejo não passou batida por internautas, que o criticaram: “Não perde a oportunidade de ficar quieto”, disse uma postagem. “Desnecessário”, ressaltou outra.

O acidente do ex-BBB

Rodrigo Mussi sofreu o acidente de carro no último dia 31 de março, quando retornava do estádio onde foi assistir a um jogo em um carro de aplicativo. O motorista dormiu ao volante e bateu na traseira de um caminhão, na Marginal Pinheiros.

O ex-BBB, que não usava o cinto de segurança, foi arremessado para fora do carro e sofreu traumatismo craniano.

Assim que foi internado, Rodrigo foi submetido a uma cirurgia para conter a hemorragia no crânio e recebeu um cateter. Ele sofreu ainda duas fraturas expostas na perna e chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória no local.

Após quase um mês internado no Hospital das Clínicas, ele recebeu alta no último dia 28. Em seguida, ele seguiu para a unidade da Rede Lucy Montoro, onde segue com as sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e exercícios neurológicos.