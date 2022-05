Justiça de São Paulo quer ouvir o ex-BBB Rodrigo Mussi sobre acidente de carro

A Justiça de São Paulo quer ouvir o ex-BBB Rodrigo Mussi, que se recupera de lesões após sofrer um acidente de carro, conduzido por um motorista de aplicativo. Além disso, foi decretado sigilo no caso na terça-feira (19).

Segundo decisão da juíza Aparecida Angélica Correia, da 1ª Vara Criminal do Fórum de Pinheiros, na Zona Oeste da capital, foi solicitado ao Hospital das Clínicas, onde o ex-BBB ficou internado, um relatório para saber se ele tem “condições clínicas e psicológicas” de prestar depoimento sobre o acidente.

“Entendo por bem decretar o sigilo destes autos. Providenciem-se as anotações necessárias. Cobre-se, com urgência, a juntada do laudo pericial do local dos fatos, já requisitado pela Autoridade Policial. Oficie-se, com urgência, ao Hospital das Clínicas, a fim de encaminhar relatório médico atualizado acerca das lesões sofridas por Rodrigo Abrão de Carvalho Mussi Ivo, bem como sobre o tratamento, eventuais sequelas e, ainda, se a vítima possui condições clínicas e psicológicas de prestar declarações sobre os fatos”, escreveu a magistrada em seu despacho.

O Ministério Público, por sua vez, recebeu na última segunda-feira (9) a conclusão do inquérito da Polícia Civil, que destacou que o motorista de aplicativo, Kaique Faustino Reis, de 24 anos, foi imprudente.

Também foi apontado o excesso de jornada de trabalho não fiscalizada pelo aplicativo de transporte individual. Segundo a polícia, durante vários dias o motorista cumpriu longas jornadas de trabalho. Apesar disso, Kaique não foi indiciado porque lesão corporal culposa é considerado um crime de menor potencial ofensivo.

Em nota, o MP disse que decidiu pedir mais diligências sobre o caso e solicitou o sigilo, que foi aceito pela Justiça.

Após a conclusão do inquérito policial, sem o indiciamento do motorista, familiares do ex-BBB entraram com uma representação criminal contra condutor.

O acidente

O ex-BBB sofreu o acidente de carro no último dia 31 de março, quando retornava do estádio onde foi assistir a um jogo em um carro de aplicativo. O motorista dormiu ao volante e bateu na traseira de um caminhão, na Marginal Pinheiros. Mussi, que não usava o cinto de segurança, foi arremessado para fora do carro e sofreu traumatismo craniano.

Assim que foi internado, Rodrigo foi submetido a uma cirurgia para conter a hemorragia no crânio e recebeu um cateter. Ele sofreu ainda duas fraturas expostas na perna e chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória no local.

Recuperação

Após quase um mês internado no Hospital das Clínicas, ele recebeu alta no último dia 28. Em seguida, ele seguiu para a unidade da Rede Lucy Montoro, onde já iniciou sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e exercícios neurológicos.

No centro de reabilitação, Rodrigo realiza uma série de exercícios para reaprender movimentos básicos. Um deles é a “gameterapia”, que estimula os membros superiores colocando o paciente em um jogo virtual.