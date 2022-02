‘BBB 22’: Postagem antiga de Larissa detonando a casa de vidro vem à tona

A casa de vidro começou e os participantes da casa já conheceram Gustavo e Larissa, que dependem do voto popular para entrar no “BBB 22″. Porém, com a chegada deles, muitas coisas estão surgindo sobre o passado dos possíveis participantes.

Larissa, por exemplo, teve um antigo post sobre uma antiga casa de vidro resgatado. Fã de carteirinha do reality show da Globo, a pernambucana fez uma declaração detonando Ivy, que também entrou no “BBB 20″ por meio da votação da audiência.

“Ranço eu tenho é dela que nunca deveria ter saído da casa de vidro, na verdade, não deveria ter nem entrado na casa de vidro”, disparou na ocasião.

Para quem não lembra, Ivy participou da dinâmica da casa de vidro ao lado de Daniel Caon, Daniel Lenhardt, e Renata. Na época, a estrutura foi montada dentro de um shopping do Rio de Janeiro.

Casa de vidro flopada?

Parece que os fãs do “BBB 22″ não pretendem colocar os novos participantes na casa principal do reality show e o principal motivo seria Gustavo Marsengo, que já chegou dando declarações polêmicas logo na chamada de apresentação.

Após se declarar como “heétero top”, a audiência do “BBB 22″ está analisando não colocar o casal de anônimos na casa. O termo “votem não” ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter, no início da madrugada desta quinta-feira (10).

A nova dinâmica

Diferente das edições anteriores, na 22ª temporada, a casa de vidro está montada dentro da atual casa do “BBB 22″ e os possíveis novos participantes, que fazem parte da pipoca. De acordo com um comunicado enviado pela Globo, eles deixaram de ter contato com o mundo externo para entrar no jogo.

A direção do programa informou ainda que Larissa e Gustavo estão com as vacinas em dia e foram diagnosticados negativamente para covid-19. “Antes de entrarem na casa, serão testados novamente. Tudo para garantir a segurança deles e dos moradores que já se encontram no programa”, garante a emissora.

Um ponto curioso da casa de vidro da 22ª temporada do “Big Brother Brasil” é que os confinados contam com informações privilegiadas, ou seja, eles podem mudar todo o jogo dos participantes já conhecidos.

Vale lembrar que a dupla deverá entrar na casa apenas por meio da votação do público. A decisão popular será anunciada no programa deste domingo (13), antes da formação do paredão.

