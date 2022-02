No ‘Mais Você’, Ana Maria Braga vai buscar namorado para Gil do Vigor

Além do “Tá Lascado”, Gil do Vigor vai ganhar uma nova atração no “Mais Você”, da Globo. Ana Maria Braga anunciou que vai estrear o “Solteiros Online – Especial Gil do Vigor”, quadro romântico para o ex-BBB encontrar um namorado. As inscrições estão abertas no site oficial do programa matinal.

“Eu vou lançar agora uma campanha – gente tem ‘Solteiros no Supermercado’, ‘Solteiros Rua’ – chamada ‘Solteiros para o Gil’. você topa?”, perguntou Ana Maria, fazendo Gil cair na gargalhada.

🥰 Procura-se um amor para o @GilDoVigor 🥰

As inscrições estão abertas no @gshow. Essa é a sua chance de conquistar o coração do rei da cachorrada! Será que o escolhido está por aqui? 😉 #MaisVocê pic.twitter.com/imuOr6Wv6W — TV Globo 🥀 (@tvglobo) February 10, 2022

Em seguida, o ex-participante do “Big Brother Brasil” aceitou entrar no quadro. “Gostaria de convidar você que quer um amor verdadeiro, um homem romântico, apaixonado, que sabe o que quer, luta, batalha, passou por vários paredões, faz PhD… Tem que falar bastante para convencer os homens”, disse Gil.

Em seguida, o economista conseguiu brincou: “Com você, a inflação nunca vai acontecer. A taxa de juros será sempre baixa. Apenas os investimentos que estarão altos, para que a gente possa crescer juntos. Comigo o seu PIB e o seu investimento valem à pena”.

Foto: Divulgação / Globo

“Solteiros Online – Especial Gil do Vigor” é um formato onde pessoas anônimas são chamadas para se conhecerem em um jantar via chamada de vídeo. A ideia surgiu para aproximar pessoas durante a pandemia de covid-19. O modelo, desta vez, terá Gil do Vigor como o protagonista.

Na página de inscrição, no site oficial do “Mais Você”, os interessados devem colocar nome, mensagem, fotos, e o motivo de querer participar do quadro de namoro.

Naiara Azevedo eleva o ‘Mais Você’

Naiara Azevedo entra no "BBB 22", da Globo (Reprodução/Globo)

Nesta quarta-feira (09), Ana Maria Braga conversou com Naiara Azevedo, no quadro “Café com o Eliminado”, e a participação especial melhorou a audiência do “Mais Você”.

O programa de Ana Maria Braga marcou 7,7 pontos de média, 8,6 pontos de pico e 29% de share (número de televisores ligados). Já a Record TV ficou com 3,8 pontos, o SBT marcou 2,9 pontos e a Band 0,7.

