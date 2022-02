Sabia o motivo para a Globo mudar a abertura de ‘Quanto Mais Vida, Melhor’

Os protagonistas da novela “Quanto Mais Vida, Melhor”, da Globo, terão uma reviravolta nos próximos capítulos e, para esta nova fase, a Globo mudou a abertura da trama, das 19 horas.

Em breve,a Morte (A Maia) fará com que Neném (Vladimir Brichta), Paula (Giovanna Antonelli), Guilherme (Mateus Solano) e Flávia (Valentina Herszage), os personagens principais, troquem de corpos e passem a viver na forma dos colegas.

“As cores de cada um trocaram, a música e o conceito da trilha (abertura e vinhetas) passaram para o outro”, explica Allan Fiterman, diretor artístico da novela escrita por Mauro Wilson.

“Por mais que a gente tivesse se preparado para essa troca, a cabeça deu uma pirada. Porque você está fazendo um personagem que não foi criação sua. Às vezes descia a Paula e o Alan dizia: ‘Volta, Neném”. A primeira semana foi divertida, mas exigiu uma concentração enorme”, declarou Giovanna Antonelli. Confira abaixo o resumo dos capítulos deste fim de semana!

Sexta-feira: 11/02

Eles ganharam uma nova chance, na novela "Quanto Mais Vida, Melhor" (Reprodução/Globo)

Guilherme discute com Rose. Paula conta sobre o encontro com a Morte para Tuninha. Flávia incentiva Ingrid a ir atrás de Murilo. Rose se encontra com Neném. Neco e capangas levam Tigrão à força para a Pulp Fiction. A Chefe manda Tina procurar por ajuda para salvar Tigrão. Gabriel dá um anel de compromisso para Flávia. Ingrid se insinua para Murilo. Tina consegue falar com Neném sobre Tigrão. Paula tenta ser gentil com Ingrid. Nedda desiste da ideia de contar para Roni que ele é o pai de Tina. Guilherme procura Flávia.

Sábado: 12/02

"Em 'Quanto Mais Vida, Melhor", Mateus Solano, Giovanna Antonelli, Valentina Herszage e Vladimir Brichta ganham segunda chance da Morte (Reprodução/Globo)

Guilherme tenta beijar Flávia, que o repele. Juca ganha dinheiro no jogo. Tigrão e Tina têm sua primeira noite de amor. Teca confabula com Roni contra Neném. Osvaldo encontra Edson. Celina divulga o vídeo do beijo entre Neném e Rose. Tigrão e Guilherme se espantam ao verem o vídeo de Rose na internet. Roni afirma a Flávia que ela não deixará a Pulp Fiction. Paula mente quando Neném tenta terminar o noivado dos dois.

