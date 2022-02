‘BBB 22′: Hétero Top do bem? Entenda o termo usado pelo morador da casa de vidro

Gustavo Marsengo usa o termo hétero top no vídeo de apresentação do "BBB 22" (Reprodução/Instagram)

Gustavo Marsengo, que está na casa de vidro do “Big Brother Brasil 22″, mal foi anunciado pela direção do reality show e já está causando nas redes sociais, já que em sua apresentação ele se definiu como um hétero top do bem, no vídeo de inscrição.

“O hétero top pintado hoje pela ‘lacrolândia’ é uma pessoa branca, bem-sucedida e eu tenho orgulho de ser hétero top no meu conceito. Eu sou hétero e me considero top”, disse o curitibano, de 31 aos.

No entanto, a afirmação não foi bem aceita pela audiência do “BBB 22″, que já deixou claro que pretende não deixar o participante entrar na casa do reality show.

Mas existe hétero top do bem? Oficialmente não, já que a expressão popular “hétero top” é geralmente usada para se referir a homens e de uma forma negativa. O termo também é usado para ironizar homens que precisam constantemente demonstrar sua masculinidade.

Casa de vidro flopada?

Parece que os fãs do “BBB 22″ não pretendem colocar os novos participantes na casa principal do reality show e o principal motivo seria Gustavo Marsengo, que já chegou dando declarações polêmicas logo na chamada de apresentação, como foi dito acima.

As primeiras declarações do rapaz estão sendo repudiadas na internet, que promete votar “não” na enquete da Casa de Vidro. O termo “votem não” ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter, no início da madrugada desta quinta-feira (10).

Formado em direito, Gustavo afirma que foi criado em um ambiente de pessoas com mente aberta e, atualmente, se divide entre Curitiba e Itapoá, onde seu pai vive, em Santa Catarina.

Antes do “BBB 22″, ele foi jogador de vôlei e, também, atuou como modelo e teve sua fase de concurseiro. O “hétero top” trabalhou por sete anos no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

LEIA TAMBÉM: