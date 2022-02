Foragido, Carlinhos Mendigo, do ‘Pânico’, tem prisão decretada por dívida

Calinhos Mendigo trabalhou no "Pânico", da Jovem Pan, e no "Pânico na TV", da RedeTV! (Reprodução)

Carlinho Mendigo, dos programas “Pânico” e “Pânico na TV” (RedeTV!), teve sua prisão decretada e pode ser preso a qualquer momento. Segundo a Justiça de São Paulo, o humorista deve mais de R$ 90 mil de pensão alimentícia para o filho que teve com a ex-bailarina e empresária Aline Hauck.

O membro do “Pânico” tem dívidas acumuladas do período de dezembro de 2017 até 2019. Em fevereiro de 2021, o valor total acumulado da pensão alimentícia que o famoso deixou de pagar ao filho era de R$ 91.882,00.

“Confirmo que houve expedição de mandado de prisão civil decorrente de dívida de alimentos”, declarou Betania Costa, advogada de Aline, ao G1.

Ela disse ainda que o caso está em segredo de Justiça e, por esse motivo, ela não poderia dar mais detalhes sobre o decreto de prisão temporária de Carlinhos Mendigo, que foi decretada pela juíza Luciana Simon de Paula Leite, da 5ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional 1 de Santana, na zona norte da capital paulista.

Foragido

Carlos Alberto da Silva, mais conhecido como Carlinhos Mendigo, é procurado pela Polícia Civil de São Paulo desde quarta-feira (09) quando teve a prisão decretada.

Segundo o Metrópoles, a Divisão de Capturas de São Paulo chegou a procurar o famoso em seu apartamento, mas Carlinhos Mendigo não foi localizado. O setor também foi informado de que o humorista estava na Bahia e acionou a Polícia do Estado para participar das buscas.

Em 2021, André Gonçalves também teve sua prisão domiciliar decretada por falta de pagamento de pensão alimentícia para a filha Valentina, que também é filha de Cynthia Benini, que entrou na justiça pedindo o pagamento devido.

Na ação, Cynthia exigiu que o ator pagasse o valor integral da pensão alimentícia, cerca de R$ 352 mil. No entanto, o advogado de André, Sylvio Guerra, afirmou que o famoso não pagou o valor integral por estar desempregado.

André Gonçalves está inadimplente desde 2017. Segundo Guerra, Gonçalves sempre cumpriu os seus compromissos com Valentina e seus outros dois filhos durante o longo período em que foi contratado pela Globo –o desconto era feito em folha de pagamento.

Após a decisão da Justiça, a ex-mulher publicou nos stories do Instagram uma foto dela deitada com a cabeça no travesseiro e uma mensagem de indireta para o ator. “Nada melhor que colocar a cabeça no travesseiro e poder agradecer a Deus.”

