‘MasterChef Brasil’: Heitor está fora após entregar prato com excesso de acidez

Vencedor de 2020, Heitor foi eliminado da 8ª temporada do "MasterChef Brasil" (Reprodução/Band)

Heitor foi eliminado da 8ª temporada do “MasterChef Brasil”. Nesta terça-feira (24), o cozinheiro amador não conseguiu superar os obstáculos do reality show da Band e não fará parte do Top 5.

Como Daphne e Eduardo, aos 30 anos, Heitor faz parte dos competidores que já estiveram no reality gastronômico. Porém, na edição de 2020, Heitor saiu como um dos campeões da 7ª temporada.

O prato que afastou o analista de sistemas da grande final foi a reprodução de um robalo en crôute, prato clássico francês, que foi ensinado pelo chef Erick Jacquin.

Na prova final, o prato apresentado por Heitor não foi classificado como ruim, mas acabou perdendo pela falta de tempero e, também por conter massa crua. Tiago, Isabella e Daphne também competiram.

Porém, os problemas de Heitor não começaram na prova final da noite, já que os competidores tiveram uma competição cheia de detalhes logo no início do 21º episódio do “MasterChef Brasil”.

No embate, os seis cozinheiros amadores foram divididos em duplas, onde tiveram que cozinhar o mesmo prato. Segundo os jurados, a dupla tinha que entregar pratos idênticos e com os mesmos sabores. Porém, ao cozinhar, um muro separou as bancadas e apenas um deles tinha a receita e o empratamento adequado em mãos. Já o outro tinha que confiar e ouvir as instruções atentamente.

LEIA TAMBÉM:

Na dinâmica, Eduardo, que é o campeão em provas de eliminação, e Kelyn levaram a melhor e subiram ao mezanino, já os demais cozinheiros se enfrentaram na prova do chef Erick Jacquin. A prova contou com a presença dos grafiteiros Osgemos e a chef Helena Rizzo mostrou que leva jeito para a arte e pintou um quadro durante o tempo de prova.

Com a saída de Heitor do “MasterChef Brasil”, Daphne, Isabella, Tiago, Eduardo e Kelyn estão no grupo dos cinco melhores cozinheiros da 8ª temporada.