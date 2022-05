‘MasterChef Brasil’: Eduardo é o campeão em provas de eliminação

Após participar do “MasterChef Junior”, o cozinheiro amador Eduardo Prado cresceu e resolveu tentar mais uma oportunidade de ganhar o reality show gastronômico da Band na 8ª temporada do “MasterChef Brasil”, transmitido nas noites de terça-feira.

Porém, a performance do jovem cozinheiro parece não agradar muito os jurados Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Erick Jacquin, logo de primeira, já que ele é o maior recordista em provas de eliminação do reality show. No último programa, Eduardo completou 13 vezes no combate final, após derrapar na temida prova do chocolate.

Com esta marca, o ex-”MasterChef Junior” ultrapassando a marca de Elisa Fernandes, vencedora da 1ª temporada do “MasterChef Brasil”. Ela enfrentou a disputa pela permanência 12 vezes e acabou vencendo todos os demais cozinheiros amadores do reality show.

No entanto, a prova eliminatória não levou apenas Eduardo Prado, mas todos os outros competidores, exceto Isabella, que foi a vencedora. Segundo os jurados da competição, todos tentaram sair do convencional, mas apenas um dos participantes poderia ficar livre e ir para o mezanino.

“Não vejo esse recorde como algo negativo, pelo contrário, mostra como eu me desafio ao máximo nas primeiras provas. Essa estratégia às vezes dá certo e outras vezes não. Porém, não abro mão da minha liberdade de criação, principalmente nessas provas que não são eliminatórias. Prefiro me arriscar ao máximo do que me arrepender depois de não ter tentado apresentar o meu melhor”, desabafou Eduardo, que na última prova de eliminação reproduziu o prato de Elisa e levou aos chefs um mignon suíno selado, com um purê de abóbora e um molho.

Sempre otimista, Eduardo não se deixa abalar por ter ido 13 vezes para as provas de eliminação, já que deste total ele foi campeão em quatro.

Quem deixou o ‘MasterChef Brasil’?

Na última terça-feira (16), os cozinheiros amadores da 8ª temporada do “MasterChef Brasil” viveram o pesadelo de todas as edições do reality show: a prova do chocolate.

Porém, a 20ª rodada acabou com o sonho de Helena, que na primeira disputa da noite levou para os jurados um pão com mousse de chocolate, com azeite e fumaça de alecrim e foi um dos destaques positivos, ao lado de Isabella.



Porém, com o cerco fechando, apenas uma delas poderia subir ao mezanino e a escolhida não foi Helena, que se juntou aos demais na prova de eliminação, onde precisou fazer uma releitura do prato de Rodrigo, campeão da 6º temporada do “MasterChef Brasil”.

Na competição final, Helena cozinhou uma barriga de porco. Sem muita técnica na bancada , ela acabou queimando o prato e perdeu a disputa para Eduardo, que também não teve uma noite de sorte e foi para a prova eliminatória mais uma vez.