‘Mais Você’: Fernanda Gentil ‘invade’ o programa de Ana Maria Braga

Nesta sexta-feira (01), Ana Maria Braga começou o “Mais Você” esbanjando bom humor ao surgir em uma praia fake, criada pela produção do programa matinal. A novidade no estúdio da Globo, em São Paulo,serviu para receber a apresentadora Fernanda Gentil, que ainda não conhecia as instalações.

Surpresa e, também, muito feliz, Fernanda mostrou que estava muito à vontade ao lado de Ana Maria, que chamou a ex-jornalista esportiva para falar sobre o seu novo programa, o “Zig Zag Arena”, que estreia neste domingo (03), nas tardes da Globo. “O programa é uma verdadeira brincadeira de criança. Eu estou muito empolgada com a estreia e com tudo que vamos fazer neste gigante cenário”, contou Fernanda Gentil, enquanto o público assistia imagens do novo game show.

Reprodução/Globo

LEIA TAMBÉM:

Durante o bate-papo com Ana Maria Braga, no “Mais Você”, Fernanda também falou sobre sua trajetória profissional e qual era o seu sonho antes de ir para o entretenimento da Globo. “A primeira TV que trabalhei foi o Esporte Interativo, depois eu fui pra Band e meu sonho era entrar para o SporTV. Tudo que eu fiz e abri mão era para viver aquele momento. Eu tinha 23 anos”, contou a apresentadora, que também esteve em inúmeros programas de esporte na emissora carioca.

Na conversa, Gentil falou sobre a importância de sonhar e realizar. “Quando você começa a sentir o cheirinho da vitória, é muito importante. Ouço que inspiro muita gente pela minha trajetória, mas deixo claro que não sou melhor ou pior que ninguém. Falo isso, não desistam. Muitas vezes é só o começo”.

Reprodução/Globo

No final do “Mais Você”, desta sexta-feira (01), Ana Maria Braga presenteou a convidada. “Ah, vai me dar mais presente gente, não aguento esse ser”, reagiu Fernanda, que ficou sem graça, mas resolveu abrir o presente sem rodeios.

Ao abrir a caixa, ela descobriu que acabava de ganhar um capacete personalizado com seu nome para poder usar no game show. “Que máximo! Meu nome, que lindo! Perfeito, perfeito, minha mãe vai ficar até mais tranquila”, disse Fernanda Gentil. “Não é? Já que agora você está se metendo aí nessas coisas mais radicais e tudo mais, ai tem que te proteger, entendeu?”, explicou Ana Maria Braga.