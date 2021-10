Alanis Guillen conta novos segredos da nova Juma de ‘Pantanal’

Alanis Guillen está se preparando para viver Juma Marruá, protagonista da novela “Pantanal”, que ganhará uma nova versão na Globo. Para encarar a nova personagem, a atriz, que esteve em “Malhação”, precisou perder alguns quilinhos.

Além disso, o laboratório para o papel contou com aulas de boxe, que ajudaram a manter a forma. “A Juma vai ter sangue, ela pulsa. Ela é o Pantanal, ela é essa natureza viva. Vamos recontar essa história no Brasil de hoje, esse Pantanal de agora, para o brasileiro de hoje. Então realmente está sendo uma missão ali pra todo mundo assim. Eu estou realmente entregue e muito”, disse Alanis ao “Fantástico”.

Outro ponto interessante sobre a preparação para viver a protagonista do remake, que é uma das mais amadas do Brasil, é a ligação entre Alanis e Cristiana Oliveira, que interpretou Juma na primeira versão de “Pantanal”.

“Quando começou o burburinho de que eu iria interpretar a Juma, ela [Cristiana] me mandou uma mensagem por meio de uma rede social dizendo que estava torcendo muito por mim. Mas eu ainda não podia falar nada, então só agradeci muito. Depois disso, nós tivemos um encontro virtual em uma ação interna de ‘Pantanal’ e foi muito bom ouvi-la falar, sentir se expressando, contando sua experiência. Agora estou aqui pensando em propor a ela uma ligação pra gente trocar umas ideias”, contou Alanis Guillen.

Vale lembrar que no último domingo, Juliana Paes confirmou que estará na primeira fase do remake da novela “Pantanal”. Ela será a mãe da protagonista Juma Marruá, que será interpretada por Alanis. Segundo Juliana, que está fora das novelas desde o fim de “A Dona do Pedaço”, em 2019, as gravações nos estúdios da Globo já começaram, mas elas devem ir para o Pantanal filmar algumas passagens e momentos das personagens.

A revelação aconteceu após Luciano Huck colocar Juliana Paes, que fazia parte do júri do “Show dos Famosos”, na parede. “Quando é que você volta para as novelas?”, perguntou Luciano Huck. Em seguida, a atriz contou: “Já começamos a gravar ‘Pantanal’, eu vou ser a mãe de Juma”.

O remake de “Pantanal” está sendo escrito por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, autor da versão original da novela. A trama tem previsão de estreia para 14 de março de 2022, substituindo o folhetim “Um Lugar ao Sol”, escrito por Lícia Manzo, que começará no dia 8 de novembro.