Exposição gratuita na Japan House pode animar o fim de semana

A Japan House, localizada na Avenida Paulista, está com uma nova exposição gratuita, que pode ser vista neste fim de semana.

Criada pela artista Yuko Mohri, a mostra “Parade – um pingo pingando, uma conta, um conto” reúne obras que refletem conceitos muito comuns à cultura japonesa, como a transitoriedade e a impermanência.

Com muita delicadeza, a artista produz esculturas cinéticas e sonoras com elementos bastante improváveis, como espanadores, toalhas de mesa e instrumentos musicais. Trata-se de encontrar beleza nos objetos cotidianos, como prega a filosofia japonesa do [you no bi], desenvolvida por Soetsu Yanagi (1889-1961).

Reprodução

Entre os destaques da exposição está a obra que dá nome ao projeto. Nela, os visitantes podem ver uma máquina baseada em uma placa de prototipagem eletrônica de código aberto que lê os desenhos de uma toalha de mesa estampada com frutas coloridas. Já no segundo andar da Japan House, é possível encontrar mais obras de Mohri.

Vale lembrar que, por causa da pandemia, a Japan House está recebendo uma quantidade menor de visitantes, então, é possível reservar o ingresso gratuitamente pelo site oficial. O uso de máscara dentro do centro cultural também é obrigatório.

A mostra fica em cartaz até 14 de novembro e a Japan House funciona de terça-feira a sexta-feira, das 10 horas às 17 horas, e, aos sábados, domingos e feriados, das 9 horas às 18 horas.