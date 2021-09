Novela ‘Amor de Mãe’ ganha importante prêmio internacional

A novela “Amor de Mãe”, escrita por Manuela Dias, ganhou o prêmio de Melhor Telenovela no Venice TV Awards, uma das principais premiações da televisão mundial.

A novela protagonizada por Regina Casé, Adriana Esteves e Taís Araújo foi exibida entre os anos de 2020 e 2021 e sofreu com a paralisação das gravações devido à pandemia.

Além do Venice TV, a trama da Globo está concorrendo ao Emmy Internacional de Melhor Telenovela, prêmio já garantido por novelas como “Império” e “Verdades Secretas”, que atualmente ganharam reprises especiais na emissora carioca.

Além de “Amor de Mãe”, a Globo levou o ouro com as atrações “O Reality Que Eu Vivo”, do Multishow, na categoria Branded Entertainment. Já o “OFF Makers”, do canal OFF, venceu na categoria na categoria Cross Plattform Programming.

O novo projeto de Regina Casé

Após “Amor de Mãe”, Regina Casé já tem um novo trabalho na Globo. Ela entrou para o elenco da novela “Olho por Olho”, escrita por João Emanuel Carneiro, o mesmo autor de “Avenida Brasil”. Na trama das 21 horas, Regina Casé assume o papel deixado por Glória Pires, uma vilã que maltrata a filha com deficiência.

Além deste ajuste, a direção da novela trocou os papéis de Letícia Colin e Sophie Charlotte, que vão dar vida às filhas da personagem de Regina Casé. Agora, Maíra, uma chef com deficiência visual que é maltratada pela mãe e tem uma relação difícil com a irmã, agora ficará a cargo de Charlotte, enquanto Colin será Vanessa.

O folhetim conta também com Eliane Giardini na pele da madrinha de Vanessa e Maíra. É ex-mulher do vilão interpretado por Tony Ramos e mãe de Caio Castro. O elenco tem ainda Humberto Carrão, Marina Moschen, Cássio Gabus Mendes, Miguel Falabella e Tonico Pereira.