Claudia Raia revela qual novela e personagem marcou sua carreira na TV

Após deixar o elenco da novela “Além da Ilusão”, e aceitar o convite para o elenco da série “Justiça”, Claudia Raia revelou que a novela “A Favorita”, de 2008, foi seu principal trabalho na Globo. Na trama de João Emanuel Carneiro, ela interpretou Donatela.

“Antes e depois de Donatela. Beijinho Doce foi um hit, virou remix e tocava nas baladas. Uma loucura. Foi uma personagem que fez muita diferença, uma personagem dramática, muito difícil, muito bem escrita pelo João Emanuel Carneiro, dirigida muito bem pelo Ricardo Waddington”.

Reprodução/Globo

Ela afirmou que fazer a protagonista da trama permitiu mostrar que sabia de atuação. “Eu diria que a minha carreira é antes e depois de Donatela. Eu fiz grandes personagens e tive a oportunidade de ganhar grandes papéis. E a Donatela, com certeza, foi uma delas”, explicou.

Claudia ainda comentou sobre a reação do público a respeito da personagem do folhetim: “As pessoas achavam que Donatela era a vilã. No capítulo 60, ele [o autor] fez a revelação, foi muito corajoso o João Emanuel, e a gente achou ‘agora ele revelou, a novela vai perder a graça‘”.

Reprodução/Globo

“Mas foi aí que a novela fez um sucesso estrondoso. As pessoas achavam que Donatela era a vilã, e a gente tinha que construir de uma forma que fosse crível quando fosse revelado o por que das atitudes dela, ela não sendo vilã. É um trabalho bem rebuscado, mas que deu certo“, completou.

LEIA TAMBÉM:

Ao lado do marido Jarbas de Mello, Claudia, que é mãe de Sophia e Enzo, do relacionamento com Edson Celulari, confessou ainda que não descarta a possibilidade de ter outro filho:

“Eu descobri com a pandemia que a gente não pode botar data em nada, que a gente não tem controle de nada. O que eu posso dizer é que já há algum tempo atrás, a gente tinha reservado os óvulos, então eu tenho esses óvulos e a gente vai tentar assim que tiver uma brechinha na agenda. Vamos ver se rola. Aí é com Papai do Céu”.

Em recente entrevista ao jornal O Globo, a famosa se abriu e falou sobre questões como sexualidade e desejos sexuais. “Não só tenho meus desejos como vivo os meus desejos. Acho que a sociedade ainda tem medo de mulheres assim, que vivem os próprios desejos. Isso é uma revolução, não se curvar ao que a sociedade espera que seja uma mulher de 54 anos”, disparou.