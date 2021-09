‘A Fazenda’: Gui Araujo escapa da eliminação e torna-se o fazendeiro

Gui Araujo é o novo fazendeiro do reality show “A Fazenda 13”. Nesta quarta-feira (29), ele participou da prova do fazendeiro e conseguiu deixar a roça, que irá eliminar mais um participante nesta quinta-feira (30). Esta é a segunda vez que Gui Araujo conquista a liderança e escapa da eliminação.

Ao vivo, os concorrentes ao cargo mais alto do reality rural tiveram que participar de uma dinâmica que exigiu sorte e habilidades físicas. Na prova, eles precisavam derrubar peças em formato de patos coloridos e quem derrubasse todas as peças de seus oponentes se consagrava o novo fazendeiro.

Para começar o jogo, Adriane Galisteu, que apresenta a 13ª temporada do reality “A Fazenda” pediu para que os confinados sorteassem a cor de suas respectivas peças em uma urna. Dayane ficou com a cor laranja, Arcrebiano com a roxa e Gui Araujo ficou com a cor verde.

Na primeira etapa, Day mirou seu alvo em Bill, mas ela era alvo dos dois competidores e acabou perdendo a disputa pela liderança. Na segunda fase, Gui conseguiu ser mais rápido do que o ex-BBB 21 e se consagrando novamente como o fazendeiro.

Bil Araújo e Dayane continuam na roça. O ex-BBB foi parar na Roça após Rico transferir todos os votos que havia recebido para ele que, por sua vez, puxou Dayane Mello da baia.

Sem Gui Araujo na roça, o público pode eliminar um desses três participantes confinados: Mussunzinho, Dayane e Arcrebiano.

Na dinâmica de eliminação, o menos votado pelo público deixa o elenco do reality durante o programa ao vivo desta quinta-feira (30), às 22h45, na Record TV. A votação já está aberta e acontece no site da emissora, basta acessar e escolher o seu peão favorito. O voto é para ficar, não para eliminar.