Felipe Andreoli toma a 2ª dose da vacina contra a covid e faz pedido comovente

Felipe Andreoli, que apresenta o programa “Globo Esporte SP”, na Globo, tomou a segunda dose da vacina contra a covid-19. Em seu perfil oficial no Instagram, o apresentador agradeceu aos médicos, enfermeiros e cientistas e deixou um recado aos fãs.

“Segunda dose no braço! Obrigado, Dona Neide, que me vacinou com um sorriso no rosto. Aos cientistas que salvaram nossas vidas, sem palavras”, afirmou o jornalista ao postar uma foto recebendo o imunizante.

Na sequência, Felipe Andreoli, que também está no “Mais Você”, pediu para que todas as pessoas se vacinem. “Tome as doses da vacina. 1°, 2° e a dose de reforço. Ninguém devia ter que ficar falando isso. É explicar o óbvio. Didaticamente: Não se vacinar é uma burrice sem tamanho. Beijos, abraços e vacinas”, alertou o apresentador.

Este não é o primeiro pedido de Andreoli aos fãs. Em julho, quando tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19, ele fez um longo desabafo e, também, uma reflexão sobre o momento.

LEIA TAMBÉM:

“Hoje chegou a minha vez. Eu fiquei pensando tanto nesse dia. Ontem não conseguia dormir, quando fechava os olhos sonhava que tinha acabado a vacina, ou que eu não encontrava o local de vacinação, ou que me ligavam do trabalho na hora de vacinar. Acho que todo brasileiro, em algum momento, se sentiu assim. Como se a sua vez de vacinar nunca fosse chegar“, disse o apresentador do “Globo Esporte SP”.

Ele continuou: “E enquanto isso o Brasil foi enfileirando mortos, mais de MEIO MILHÃO de famílias choraram e choram suas perdas e sofrem com desprezo e desdém de quem está no poder”.

“Eu tava com ódio por dentro, de tudo que esses caras fazem e seguem fazendo, sem limites. Sem freios. Eu tô triste com tanto brasileiro que ainda apoia essa barbárie. Que vem me xingar e me atacar enquanto quem tá no poder da risada na nossa cara”, declarou Felipe Andreoli.

Em seguida, o marido de Rafa Brites também afirmou sobre o momento tão esperado. “Mas na hora que a vacina entrou no meu braço eu sorri. Sorri ao lembrar que tenho um filho, uma mulher linda, uma família pra cuidar. Sorri por ninguém da minha família ter sido atingido por essa desgraça. Sorri e agradeci. E agradeço muito aos profissionais da saúde que há 2 anos seguem nessa luta infindável, dia e noite, enquanto alguns animais vociferam contra a máscara e a vacina”.