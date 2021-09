Saiba como Felipe Andreoli escolheu o nome de seu segundo filho

No último fim de semana, os jornalistas Felipe Andreoli e Rafa Brites participaram do “Altas Horas”, na Globo, e durante a participação eles falaram sobre a espera do segundo filho do casal. Rafa, que está no quarto mês de gestação, revelou quem foi que escolheu o nome do bebê. “A gente já tinha falado que se fosse menina seria Serena. O Felipe que sempre dá os nomes”.

Então, Andreoli, que já é pai de Rocco, escolheu chamar o novo herdeiro de Leon. “Queremos nomes que não tenham muitos que a gente conhecesse, sempre foi uma premissa, e que não fosse um nome que a criança tivesse dificuldade de escrever e sofrer bullying. O Leon veio nessa batida, também de combinar com sobrenomes, uma técnica apurada”.

Sobre o primogênito, que está com quatro anos, Andreoli contou quais são suas principais preocupações na criação do menino. “Ele já está indo para a aula, mas é uma escola pequena, são poucos alunos. Ficamos de olho nos amigos que ele faz, como interage, se sabe dividir ou não, se é competitivo. No final das contas, a gente faz filho para o mundo e tem que prepará-los da melhor forma possível para serem bons cidadãos”.

Rafa, por sinal, fez um desabafo recentemente em suas redes sociais. Ao abrir uma caixa de perguntas no perfil do Instagram, a apresentadora contou que está procurando por calças para gestantes e revelou o motivo. “Marcas de calça jeans pra maternidade por obséquio. Gente, vocês estão me recomendando extensores para as minhas calças caberem na minha barriga, mas ela já não passam no joelho”.

Em outro momento, ela fez uma confissão sobre os primeiros meses da gestação. “Não vou dizer que é legal, não. Não gosto dos primeiros meses da gravidez realmente. Fico super indisposta e super enjoada. Por mim, eu pulava direto para o quinto mês“, contou, completando. “Estou enjoando muito, mas melhor. Hoje já tirei o pijama e coloquei uma roupa. Estou melhorando. Depois da semana 15, fico demais, me achando muito linda”.

Juntos desde 2011, o casal também deu detalhes da vida pessoal e de como é a convivência em casa, até com os afazeres domésticos. “A Rafa sempre foi uma feminista, uma mulher que deixou as coisas claras nesse sentido, então dividimos as tarefas do melhor jeito possível. Tem coisas que a gente gosta mais de fazer e outras menos, de vez em quando a gente tenta trocar uma tarefa pela outra. Mas sabe que tem que dividir de igual para igual“, explicou.