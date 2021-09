‘Mais Você’ e ‘Encontro’ derrubam a audiência da Globo

Nesta segunda-feira (27), os programas matinais “Mais Você”, de Ana Maria Braga, e “Encontro”, de Fátima Bernardes, deram um susto na direção da Globo. Os programas, que são apresentados ao vivo, derrubaram a audiência e deram problemas para as produções seguintes, o “SP1” e o “Globo Esporte SP”.

No ar das 9h29 às 10h46, o “Mais Você” conquistou 5,7 pontos de média, 6,7 pontos de pico e 21% de share (número de televisores ligados), ante 4,2 pontos da Record, 3,3 do SBT, 0,5 da Band e 0,3 da RedeTV!.

Já o “Encontro”, que vai ao ar das 10h46 às 12 horas, registrou 5,4 pontos de média, 7,4 pontos de pico e 17% de participação, contra 4,6 pontos da Record TV, 3,1 do SBT, 2,0 da Band e 0,4 da RedeTV!.

Com a queda de audiência, o “SP1”, que é transmitido após o programa de Fátima Bernardes, sofreu as consequências e registrou apenas 9,3 pontos de média, 10,8 pontos de pico e 23% de televisores sintonizados, diante de 6,7 pontos da Record, 4,5 do SBT, 3,9 da Band e 0,2 da RedeTV!.

Reprodução/Instagram

Logo depois, entre 13 horas às 13h25, o “Globo Esporte SP” oscilou positivamente para 9,6 pontos de média, 10,2 pontos de pico e 22% de share, ante 8,9 pontos da Record, 4,8 do SBT, 3,3 da Band e traço da RedeTV!.

Ao longo do dia, a Globo apresentou na grade o Bom Dia SP (7,7), Bom Dia Brasil (7,1), Sessão da Tarde com Um Senhor Estagiário (10,6), Tititi (15,0), Malhação – Sonhos (15,5), Nos Tempos do Imperador (18,9), SP2 (21,6), Pega Pega (23,4), Jornal Nacional (25,6), Império (29,2), Verdades Secretas (21,4), Tela Quente com o filme Han Solo – Uma História Star Wars (10,5), Jornal da Globo (6,9), Conversa com Bial (5,3), Corujão com Presos no Paraíso (4,5) e Hora 1 (5,0). Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.