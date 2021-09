Festa de Ludmilla causa confusão em condomínio de luxo

A cantora Ludimila é uma daquelas celebridades que não tem medo de falar aquilo que pensa e, às vezes, acaba sendo envolvida em alguma polêmica.

Desta vez, alguns moradores de um condomínio de luxo, que fica no Rio de Janeiro, reclamaram de uma festa que contou com a presença de Ludimila. Os moradores ficaram revoltados com o excesso de barulho causado pelos amigos da funkeira.

Em uma das reclamações, um morador do condomínio reclamou que os convidados de Ludimila usaram uma bicicleta da esposa dele. Além disso, ele se queixou do som alto fora do horário permitido e prometeu abrir um boletim de ocorrência contra a cantora e os responsáveis pelo imóvel.

“Temos provas mais do que suficientes do que aconteceu aqui no condomínio. Em um dos vídeos aparece até os convidados da festa sobre a bicicleta da minha esposa. Detesto esse tipo de coisa, mas infelizmente terei que ir à delegacia comunicar, porque ninguém da casa, seja a pessoa que está alugando ou o responsável, veio até mim pedir desculpas e se oferecer para consertar a bicicleta, então terei que ir à delegacia“, pontuou o vizinho.

“Mas eu acho muito importante que cada morador se doasse por 10 minutos para que fosse até a portaria e fizesse um comunicado pedindo uma satisfação sobre o ocorrido e a partir disso a gente voltar a ter segurança e tranquilidade no nosso condomínio”, completou.

Segundo a assessoria de imprensa de Ludmilla, a festa chamada de “Fervo da Lud” não pertencia à famosa. “Foi uma festa surpresa organizada pelos seus amigos em uma casa alugada. A casa não é dela, nem de nenhum de seus amigos, ela foi apenas convidada“, justificou.

Ludimila estará no Rock in Rio

A cantora Ludimila estará no Rock in Rio 2022. Ela será a principal atração do palco Sunset, se tornando a primeira brasileira a ocupar o posto.

A britânica Dua Lipa também foi confirmada no Rock in Rio do próximo ano. Ela será a atração principal do Palco Mundo, no dia 11 de setembro, quando o festival de música chega ao fim.

Além das cantoras, outros nomes, como Iron Maiden, Megadeth, Sepultura, Ivete Sangalo, Dram Theater, Alok, Marshmello, Jason Derulo, Justin Bieber, Demi Lovato e Iza, foram confirmados para a edição do próximo ano.