Lagosta sem gosto elimina Helena do ‘MasterChef Brasil’

A 8ª temporada do “MasterChef Brasil” está terminando e, nesta terça-feira (28) , a mineira Helena deixou o reality show gastronômico da Band. Agora, restam 10 cozinheiros amadores no programa apresentado por Ana Paula Padrão.

A cozinheira não se deu nada bem na primeira prova da noite e, na competição final, não soube preparar uma lagosta suculenta para os jurados, que criticaram a falta de sal. Ao sair do programa, Helena mostrou-se grata pelo período que conviveu com os cozinheiros amadores e com os chefs. Para ela, Henrique Fogaça foi um dos jurados mais marcantes. “Ele me deu um sacode e me fez uma cozinheira melhor, uma pessoa melhor”, explicou Helena.

Ao final da prova de eliminação, Ana Paula e Eduardo foram salvos e elogiados pelos jurados. Mas, Márcio, Helena e Daphne ficaram entre os destaques negativos.

A disputa da melhor feijoada

A primeira prova do “MasterChef Brasil” foi destinada aos amantes da feijoada, prato típico do Brasil. Em duplas, os cozinheiros amadores precisaram entregar o melhor prato, mas um detalhe chamou a atenção de todos: eles não poderiam cozinhar ao mesmo tempo, ou seja, enquanto um integrante da dupla cozinhava o outro apenas dava algumas dicas e esperava a sua vez.

Os cozinheiros Heitor e Luiz venceram o primeiro duelo da noite e foram elogiados pelos jurados. Para Érick Jacquin, o prato da dupla parecia uma típica feijoada de boteco. Já Helena Rizzo comentou: “Essa feijoada está muito boa, perfeita de sabor. Trabalho em dupla muito legal”.

Eles também se destacaram pelo empratamento, que foi elogiado pelo chef Henrique Fogaça. “Vocês fizeram a melhor apresentação. Tem tudo o que uma boa feijoada deve ter: farofa e arroz bem feitos, banana bem selada… Ótimo trabalho”.

Já a Helena e Márcio surpreenderam negativamente os três avaliadores do MasterChef, que foram unânimes ao destacar que a feijoada estava com gosto de cachaça.“A farofa e o vinagrete são bons, mas a feijoada é bêbada”, criticou Fogaça.

Gretchen enfrentou a cozinha e os jurados

Gretchen, a rainha dos memes brasileiros, não fez feio ao entrar na cozinha do “MasterChef Brasil”, da Band. Na noite desta terça-feira (28), a cantora mostrou que sabe cozinhar e empolgar os telespectadores do reality show gastronômico ao criar o “vinagretchen”, nome dado ao seu vinagrete.

a gretchen lançando o VINAGRETCHEN KKKK EU AMO — chorona e burra (@oieusouagabs) September 29, 2021

Aos 62 anos, Gretchen esteve no palco do “MasterChef” para fazer dupla com um dos competidores e colocar a mão na massa, ou melhor, na feijoada, prato da primeira prova desta noite. Entre os 11 participantes, a cantora e rainha do rebolado dividiu a bancada com Kelyn.