‘A Fazenda 13’: Veja quem vai ocupar a vaga deixada por Nego do Borel

A saída do funkeiro Nego do Borel do reality “A Fazenda” mexeu com a produção da Record TV, que está procurando uma nova celebridade para entrar no elenco da 13ª temporada. Vale lembrar que o cantor foi expulso do programa de TV no fim de semana após acusações de ter estuprado Dayane Mello.

Segundo o jornalista Leo Dias, a produção do reality show rural tem dois nomes como preferência para substituir Nego do Borel: Krawk e Camarguinho.

A ideia de colocar o rapper Krawk surgiu após ele participar do Paiol TikTok, que colocou por meio de votação popular um novo participante na casa do “A Fazenda 13”. Na votação, Krawk ficou em segundo lugar, perdendo para Sthefane Matos.

Já Camarguinho, que é irmão do cantor sertanejo Zezé Di Camargo, esteve na lista de reserva da 13ª temporada do reality show “A Fazenda” e já ficou no pré-confinamento, sendo dispensado assim que os titulares entraram no programa.

Há ainda a possibilidade da modelo Liziane Gutierrez, que foi a primeira eliminada do reality show rural, retornar ao jogo. Isso porque, de acordo com a opinião da torcida, a famosa não teve chances de mostrar sua personalidade.

Nego, inclusive, quebrou o silêncio e falou sobre a suspeita de que teria se aproveitado de Dayane enquanto ela estava bêbada no fim de semana. Em um vídeo de 13 minutos, o funkeiro relembrou outras acusações.

Reprodução

Ele comentou sobre ter sido acusado de ter um fuzil em casa, sendo que a polícia encontrou uma arma de paintball, e de passar HPV para a ex. Segundo ele, os exames deram negativo. Ele também apontou que foi acusado de ser racista, mesmo sendo negro, e de ter dinheiro ilegal em casa. Segundo ele, os julgamentos são fruto do racismo da sociedade.

“Todas essas coisas que venho sendo acusado e provando o contrário, junto com a polícia, não têm tido valor porque mesmo assim as pessoas vem me julgando e atacando. Sinto que minha voz não vale nada. Hoje eu vejo o preconceito, o racismo escancarado na nossa sociedade”, iniciou.

Reprodução – Instagram

O ex-peão criticou as acusações que Duda Reis vem fazendo na internet. “Entrei para o reality e tem uma pessoinha que não sei porque não segue a vida dela, levanta pautas falando do meu nome… Sendo que sempre quando eu toco nessas questões que nós vivemos lá atrás, eu toco para me justificar, conversar com as pessoas e me explicar. Eu não fico atacando, falando que pessoa é isso ou aquilo. Está na mão da polícia e da Justiça. Não sei o que acontece. A pessoa fica tocando no meu nome o tempo inteiro. A minha família está sofrendo”.

O artista diz que ainda não entendeu o motivo pelo qual a direção da Record decidiu retirá-lo do reality show e pediu perdão para todas as mulheres que se sentiram incomodadas com as cenas registradas após a festa deste sábado (25).

“Conheci a Day, pessoa maravilhosa, gentil, simpática, a gente acabou se envolvendo e gostando um do outro e aconteceu o que aconteceu. Até agora não consegui entender se foi pelo fato da Dayane ter dormido comigo, no estado que ela estava, desde já, primeiramente, quero pedir perdão para a minha mãe, avó e minhas tias, que são mulheres. E depois pedir desculpas para todas as mulheres que se sentiram incomodadas. Eu não vi maldade”, lamentou.