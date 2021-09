Programa de Faustão na Band ganha nome e data de estreia

A produção do novo programa do apresentador Fausto Silva na Band está correndo para colocar o programa no ar em 2022. Chamado de “Faustão na Band”, a atração estreia em janeiro e vai ao ar de segunda a sexta, das 20h30 às 22h45. Sendo uma das maiores apostas da Band para o ano que vem, o programa de Faustão deve estrear no dia 10 de janeiro.

E, para mostrar a importância da contratação do apresentador, que deixou a Globo após 32 anos, o “Faustão na Band” deve ocupar o maior estúdio da emissora, em São Paulo. O espaço conta com 1.200 metros quadrados e será exclusivo para o programa de Faustão, segundo a coluna de Flávio Ricco, do site R7.

Reprodução/TV Globo

Com a chegada de Faustão na Band, a grade de programação vai passar por algumas mudanças, já que o apresentador vai abrir o horário para os programas conhecidos do público, como “Largados e Pelados”, “MasterChef Brasil” e “Linha de Combate”. A partir da estreia de Fausto Silva, o telejornal “Band Notícias”, que iria ao ar das 22h00 às 22h45, vai deixar a programação ou, talvez, seja diminuído e seja transmitido antes da nova atração.

E, para entrar na disputa da audiência do domingo, a Band pode reprisar os melhores momentos do “Faustão na Band”. A ideia é reprisar o programa a partir das 20 horas, logo após o programa de Milton Neves. Sendo assim, serão mais de 16 horas semanais de Fausto Silva na Band.

Esquenta para chegada de Faustão

Antes de janeiro, os fãs de Faustão poderão matar a saudade do apresentador, já que a Band planeja um revival do “Perdidos na Noite”, programa apresentado pelo comunicador antes de sua ida para TV Globo, onde ficou por 32 anos.

Reprodução

Chamado de “Achados no Perdidos”, o especial vai relembrar os melhores momentos da atração, que foi ao ar entre os anos de 1986 e 1988. Ele está sendo criado por Leonor Corrêa, irmã de Faustão, e deve entrar na programação da Band entre novembro e dezembro deste ano.

A apresentação será de Jaque Ciocci, Carol Miarelli e Júlia Gama, vencedora do concurso Miss Brasil 2020, que também estará no novo programa de Faustão. “Estou muito grata por esse novo momento da minha vida, grata por todos que fizeram parte da minha jornada até aqui e muito animada para estar ainda mais pertinho de vocês”, contou a modelo de 28 anos em seu Instagram.