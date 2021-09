Fora da Globo: Lázaro Ramos e Ingrid Guimarães assinam com a Amazon Prime

Após encerrar seus compromissos com a TV Globo, os atores Lázaro Ramos e Ingrid Guimarães já estão de casa nova. Eles assinaram um contrato de três anos com a Amazon e devem surgir em breve em novos projetos do serviço de streaming Amazon Prime.

A novidade foi anunciada pela Amazon Studios, que afirmou ainda que o contrato dos famosos é exclusivo, ou seja, não podem trabalhar em outras emissoras. O acordo de ambos garante ainda projetos para outras áreas da empresa como Amazon Music, Amazon.com.br e Alexa.

“Nós estamos extremamente animados em anunciar esses acordos inéditos para o Amazon Studios no Brasil com dois grandes talentos como Ingrid Guimarães e Lázaro Ramos. Ambos são profissionais multifacetados e criadores de conteúdos que trarão muita criatividade, diversidade e valor para a Amazon Studios, reforçando nossa missão de produzir conteúdos brasileiros originais de qualidade e que serão lançados globalmente para mais de 240 países e territórios, além de trazer também muita credibilidade para projetos em outras áreas da empresa”, afirma Malu Miranda, Head de Conteúdo Original para o Brasil do Amazon Studios.

A atriz Ingrid Guimarães deixou a TV Globo após 28 anos na emissora, onde o seu último grande trabalho foi na novela “Bom Sucesso” (2019). Além da TV, Ingrid também se destacou no cinema, onde foi vista por mais de 20 milhões de pessoas, que assistiram os sucessos de bilheteria “De Pernas pro Ar”, “Loucas para Casar” e “Fala Sério, Mãe”.

Já Lázaro Ramos ficou 18 anos fixo na Globo, onde atuou em inúmeras novelas, como, por exemplo, “Cobras e Lagartos”, “Geração Brasil” e a série “Mister Brau”, que teve três temporadas. Além disso, com 25 anos de carreira, ele fez mais de 30 filmes e 40 peças de teatro.