‘A Fazenda 13’: Mussunzinho, Bill, Day e Gui estão na roça

A segunda roça foi formada, nesta terça-feira (28), no reality show “A Fazenda 13” e, agora, Mussunzinho, Bil, Day e Gui Araujo estão na berlinda e podem deixar o programa da Record TV.

No entanto, é preciso esperar até o resultado da prova do fazendeiro para saber quem realmente poderá sair, já que três peões vão disputar a prova nesta quarta-feira (29) e o vencedor sairá de lá com o poder de líder.

A votação aconteceu ao vivo e a fazendeira Erika Schneider começou a formação do grupo colocando Mussunzinho direto na roça. Durante a semana, ela especulou em colocar o ex-BBB Bil Araújo, mas mudou de ideia.

Os outros competidores do reality show votaram abertamente, como acontece a cada semana. Rico Melquiades foi o mais votado do grupo, com 7 votos. Porém, ele venceu a prova de fogo e ganhou dois poderes, o amarelo e o vermelho.

O humorista escolheu o poder amarelo e acabou fazendo uma troca de votos entre os peões e transferiu os seus 7 votos da casa para Bill Araújo, que somou 8 votos e foi para a roça ao lado de Mussunzinho.

Em seguida, Bill, o mais votado da casa, puxou um peão da baia para a roça. O escolhido foi Dayane, que começou o jogo do resta um, que acabou levando Gui Araujo, que foi o primeiro líder do reality show “A Fazenda 13”, para a berlinda do programa.