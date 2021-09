‘A Fazenda 13’: Saiba quando Lary Bottino entra no reality

A cantora Fernanda Medrado deixou a 13ª temporada do reality show “A Fazenda”, da Record TV. Agora, Lary Bottino, que participou do “De Férias com o Ex”, da MTV Brasil, será a sua substituta.

Ela deve entrar no programa da Record TV nesta sexta-feira (01), durante a festa, assim como aconteceu com Sthefane Matos, quando venceu a votação popular do “Paiol TikTok”.

Antes de entrar no “A Fazenda 13”, Lary ficou pré-confinada em um hotel, para não colocar os demais participantes em risco de uma possível transmissão de covid-19. Além disso, ela realizou todos os testes obrigatórios.

Para quem não acompanhou, Fernanda Medrado desistiu da competição na última semana, após um bate-boca com Tati Quebra Barraco. Por conta da desistência, ela terá que devolver parte do cachê e o carro zero que ganhou na semana passada. Ainda segundo o jornalista, ela não receberá os valores das ações de merchandising que participou na atração.

A artista já vinha dando sinais de que não estava bem psicologicamente. Ela estava abalada desde a briga com Rico Melquiades durante a Formação da Roça, na última terça. Na ocasião, ela chegou a dizer que a amiga do peão, Marina Ferrari, teria dinheiro aqui fora e que essa informação teria sido repassada justamente por ele.

Em um desabafo com Aline Mineiro na tarde de quarta, a morena confessou que pensava em deixar o jogo. “Minha consciência está limpa, mas o que eu tentei explicar ontem eu não consegui. Saí como filha da p***. Eu não consigo mais, eu quero sair. Não estou bem psicologicamente, estou falando sério”, disse a moça, entre lágrimas.

Horas depois, Medrado bateu o sino na área dos animais pela primeira vez, mas não disse nada aos produtores do reality show da Record. Depois, durante a noite, ela foi novamente ao local e bateu mais uma vez, desta vez pedindo para sair. A morena, contudo, foi atendida por psicólogos do programa e decidiu ficar no programa.