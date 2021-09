‘Um Lugar Ao Sol’ abordará a independência das pessoas com síndrome de down

A novela “Um Lugar ao Sol” será a próxima novela das 21 horas, na Globo. E, como ela está cada vez mais próxima de sua estreia, algumas revelações estão acontecendo.

Entre as novidades da nova trama inédita da Globo, é que, além de falar sobre violência doméstica e educação na terceira idade, ela trará uma jovem com síndrome de Down, que luta por sua independência, que será interpretada por Samanta Quadrado.

Em “Um Lugar ao Sol”, sua personagem será filha dos personagens vividos por Otávio Muller e Claudia Mauro. No folhetim, ela mora com o pai, que estimula a filha a descobrir o mundo sozinha, enquanto a mãe tenta protegê-la de todos os “perigos”.

Aos 32 anos, Samanta é conhecida por causa de seu trabalho como influenciadora digital. Em seu canal no Youtube, ela entrevista alguns convidados e ensina algumas receitas. No Instagram, a atriz dá dicas de moda e beleza para os quase 25 mil seguidores. Antes de ser escalada para “Um Lugar ao Sol”, Samanta participou do programa “Como Será?”, em 2019, e contou como é sua rotina.

Mais sobre “Um Lugar ao Sol”

O ator Cauã Reymond será um dos protagonistas da história escrita por Lícia Manzo. E, com o fim das gravações, ele andou mostrando alguns bastidores para seus fãs.

Na trama das 21 horas, Cauã viverá os gêmeos Cristian e Renato e aproveitou um dos poucos momentos de pausa para tirar uma foto no set de gravações. “Preparando a novela a todo vapor pra vocês”, escreveu o ator, de 41 anos, na legenda da imagem, publicada no Instagram.

A previsão inicial de Um Lugar ao Sol era estrear em maio de 2020, mas as gravações foram adiadas várias vezes por causa da pandemia de covid-19.

Além dos temas citados acima, gordofobia e alcoolismo devem ganhar destaque em “Um Lugar Ao Sol”. A trama deve trazer ainda vários nomes experientes no elenco, como Rui Rezende, Marieta Severo, Antônio Pitanga e Reginaldo Faria.