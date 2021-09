Fátima Bernardes deixará o ‘Encontro’ por um mês

Em outubro, a apresentadora Fátima Bernardes vai se ausentar do “Encontro”, programa matinal que apresenta diariamente na Globo. A saída de Fátima será pontual, já que ela irá fazer uma cirurgia no ombro.

Segundo comunicado da Globo, a apresentadora ficará fora do ar durante um mês e será substituída por Manoel Soares e Patrícia Poeta, apresentadores do “É de Casa”.

“Fátima Bernardes fará uma operação, uma artroscopia no ombro, para recuperação de um tendão, em outubro. Com isso, ficará afastada do Encontro por aproximadamente quatro semanas. Durante esse período, o matinal será apresentado por Manoel Soares e Patrícia Poeta”, informou a emissora carioca.

Vale lembrar que em agosto, Fátima Bernardes faltou ao “Encontro” e foi substituída por Fernanda Gentil e André Curvello. Na época, os apresentadores precisaram tranquilizar os fãs e afirmaram que a comandante titular não estava com covid-19. “Muito bom dia para você que está em casa. Hoje, estou aqui com André Curvello, pedindo licença mais uma vez para estar nesse horário. O que aconteceu foi que a Fátima não se sentiu bem nessa madrugada. Ela fez o exame de covid, que já deu negativo e está se recuperando”, contou Fernanda.

Após acalmar os fãs de Fátima Bernardes, o “Encontro” continuou com sua programação e recebeu a cantora Elba Ramalho, que foi homenageada e revisitou momentos de sua carreira e da vida pessoal. “Fico honrada com tantas manifestações de carinho. Não tenho muita consciência do que eu sou, do que represento. Faço o meu ofício sagrado com muito amor”, disse Elba aos apresentadores.

Até o momento, Fátima Bernardes não se pronunciou sobre sua saída do “Encontro”, mas ela deve comentar algo durante o programa ao vivo, para não espantar a audiência.