‘The Masked Singer’: Sérgio Loroza é sétimo desmascarado

O “The Masked Singer Brasil” está entrando em sua reta final e, agora, conta apenas com seis competidores, já que o Astronauta foi desmascarado na noite desta terça-feira (28). O sétimo eliminado do programa revelou ser Sérgio Loroza e surpreendeu alguns jurados da bancada, exceto Simone, que acertou o palpite.

Ao se despedir da competição e da fantasia de astronauta, Sérgio falou sobre a oportunidade de brincar no palco da 1ª temporada do “The Masked Singer Brasil”. “Foi uma das viagens mais loucas e longas. Fui tão longe como astronauta que acabei chegando no próprio umbigo. A fantasia não é nada se não tiver um artista lá dentro e isso eu descobri no meio do caminho. Eu não jogava com o meu carisma, e sim com o do personagem. É mais forte do que eu”.

AAAAAAAA FINALMENTE! Eu vi que alguns de vocês estavam apostando no Sérgio Loroza por trás da máscara do Astronauta, hein? Arrasaram demais! 🚀 #TheMaskedSingerBR pic.twitter.com/MlFhAyadic — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) September 29, 2021

Ivete Sangalo também parabenizou o ator. “Eu só posso agradecer por tantos momentos lindos e incríveis. Você foi um dos grandes destaques da temporada”, disse a apresentadora.

Sérgio Loroza falou ainda sobre representatividade ao se despedir do programa. “É um momento de representatividade. Eu sempre fui aquela pessoa que representa os pretos, os gordos. A galera fora dos padrões acaba se identificando muito comigo. Agora também sou careca e velho”.

De que vale o paraíso sem o amooooor? Que lindeza essa apresentação do nosso Astronautinha, sempre ao infinito e além! 🚀 #TheMaskedSingerBR pic.twitter.com/s3Wukn15MO — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) September 29, 2021

No programa desta terça-feira (28), Sérgio Loroza cantou a música “Além do Horizonte”, de Erasmo e Roberto Carlos, na batalha final. Já o jacaré, que foi seu adversário, escolheu “Essa mina é louca”, de Anitta e Jhama.

Ana Maria Braga, apresentadora do “Mais Você”, trocou o dia pela noite e apareceu como jurada do “The Masked Singer Brasil”. Além de exibir o seu cabelo rosa, ela deu muitos palpites e lembrou de Louro José, durante a apresentação da Arara. “Isso é coisa de família, né? Eu sou mãe de um louro. Não é para qualquer um”, comentou Ana Maria.