Ator Romulo Estrela assina contrato de três anos com a Globo

Tentando manter seu casting intocável, a Globo voltou a firmar contratos longos com alguns atores. Recentemente, o ator Romulo Estrela foi um dos premiados e fugiu da nova regra da emissora, que, agora, trabalha com contratos por obra.

Com o novo contrato, Romulo, que está gravando a série “Verdades Secretas 2”, torna-se exclusivo da Globo pelos próximos três anos. Além dele, Antonio Calloni, Ney Latorraca e Heslaine Vieira tiveram os seus contratos renovados.

No ano passado, Alexandre Nero, Emilio Dantas, Agatha Moreira, Thiago Fragoso, Irene Ravache, Rosamaria Murtinho, Mauro Mendonça, David Junior e Paulo Vieira também optaram por fechar um contrato de longo prazo com a TV Globo.

A medida tenta travar a fuga de algumas estrelas do casting da Globo, como Lázaro Ramos e Ingrid Guimarães, que deixaram a emissora e assinaram com o Amazon Prime Video.

A apresentadora e atriz Ingrid Guimarães, por exemplo, deixou a emissora carioca após 28 anos. Em seu perfil oficial, ela confirmou a mudança e mostrou os seus trabalhos mais prestigiados. “Me lembro bem do meu primeiro crachá entrando na Globo com a perna bamba de contracenar com Chico Anísio, louca pra avisar Goiânia inteira de que eu era atriz da emissora”, iniciou a famosa.

No texto, Ingrid Guimarães também se emocionou ao revelar que não vai fechar as portas para a antiga casa. “Sei que tenho caminho livre e aberto pra voltar e me emociono só de pensar que passei mais da metade da minha carreira numa empresa tão bacana.”

Outros famosos da Globo, como Renato Góes, Malu Galli, Reynaldo Gianecchini, Camila Queiroz e Felipe Simas, preferiram fechar contratos por obra e, desta maneira,seguir para novos projetos.