Após viagem romântica, namoro de Marília Mendonça e Murilo Huff chega ao fim

O relacionamento entre Marília Mendonça e Murilo Huff chegou ao fim. Nesta terça-feira (28), a cantora sertaneja decidiu apagar as fotos que tinha com ele de suas redes sociais, confirmando o término do relacionamento com o sertanejo.

A informação tinha sido ‘vazada’ pela cantora Maraisa, dupla de Maiara, que deixou escapar em um áudio de WhatsApp que Marília está “livre, leve e solta”.

Após a repercussão da informação, a assessoria de imprensa de Marília Mendonça confirmou o fim do relacionamento com Murilo Huff, pai de seu filho. Em seguida, a cantora apagou as imagens das redes sociais.

Reprodução

No Twitter, Marília tentou amenizar o término do relacionamento e brincou que agora tem mais repertório para compor. No texto, ela se passa por um suposto fã. “Nossa, quero nem imaginar as músicas da Marília Mendonça que vão vir aí”, escreveu a cantora.

Os dois já haviam terminado a relação em julho do ano passado, mas acabaram reatando no fim de 2020.

Viagem e covid-19

Recentemente, Marília Mendonça e Murilo Huff fizeram uma viagem romântica para Cancún, no México. No destino, eles fizeram diversos passeios, que foram publicados nas redes sociais e mostraram que o clima entre o casal estava muito bom.

No entanto, como nem tudo são flores, o casal acabou testando positivo para covid-19. Na ocasião, enquanto faziam a quarentena, o casal alertou sobre os riscos da doença. “Partindo desses dois testes, pensei mesmo que fosse sinusite, mas não era. No terceiro deu positivo e eu me isolei imediatamente, mas fiquei com a cabeça bem ruim, fiquei mal mesmo, por isso me afastei daqui“, explicou.

Já o cantor sertanejo Murilo Huff falou sobre a vacinação. “Eu já tinha tomado a primeira dose e vejo muita gente falando: ‘poxa, tomou a vacina, não deveria ter pegado, a vacina não funciona’. Não é assim que funciona a vacina. A vacina não te impede de pegar covid. Ela te impede, dentro do percentual de eficácia dela, que você tenha sintomas muito graves e seja hospitalizado”.