Patrícia Abravanel assume o ‘Programa Silvio Santos’

As gravações do “Programa Silvio Santos”, no SBT, devem recomeçar. No entanto, o apresentador e dono da emissora não estará presente, já que segue fazendo o isolamento social em sua casa, em São Paulo.

Quem assumirá o comando do programa será Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos. Segundo o apresentador Ratinho, ela deve surgir na atração já neste domingo (03).

Lourival Ribeiro/SBT

Segundo a assessoria de imprensa do SBT, o apresentador Silvio Santos havia deixado parte do programa gravado e Patrícia irá apenas completar. Patrícia Abravanel gravará o quadro “Jogo das Três Pistas”, que terá a participação de Ratinho e Danilo Gentili.

Silvio Santos está afastado do SBT

Após quase dois anos afastado por causa da pandemia, Silvio Santos retornou aos estúdios do SBT em julho deste ano. Porém, ele foi diagnosticado com a covid-19 e precisou ser afastado da emissora.

LEIA TAMBÉM:

Além do afastamento de seu programa semanal, Silvio também pode faltar ao “Teleton” deste ano, que deve ir ao ar em outubro. O mesmo aconteceu em 2019 e 2020, sendo que no primeiro ano ele estava gripado e no ano passado ele estava cumprindo o isolamento social, por causa da pandemia.

Reprodução/Sbt

Segundo a direção da emissora, a presença de Silvio Santos não seria uma boa ideia, já que o dono do SBT recuperou-se recentemente da covid-19 e, após o susto do diagnóstico, ele não marcou a data do seu retorno aos estúdios. De acordo com o R7, Silvio Santos só deve voltar a gravar após a 3ª dose da vacina do apresentador.

Neste ano, o “Teleton” contará com show e a participação de inúmeros artistas, como Dilsinho, Maiara & Maraisa, Simone & Simaria, Gustavo Mioto, Lexa e Ludmilla. Além deles, o público também contará com a presença dos padrinhos oficiais: a apresentadora Eliana, o cantor Daniel e o apresentador Celso Portiolli e a apresentadora Maísa.