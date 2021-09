[HORROR] Este é o personagem que vai retornar em ‘Halloween Kills’

Pronto para enfrentar Michael Myers?

Dia 15 de outubro, os amantes do cinema de horror têm um encontro marcado com Michael Myers. O serial killer retornará para ‘Halloween Kills: O terror continua’, o segundo filme da franquia que foi reiniciada pela Blumhouse em 2018, com ‘Halloween’.

O longa é a continuação da franquia que começou em 1978 e tem 11 filmes lançados. Depois de quatro décadas se preparando para enfrentar Michael Myers, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) acredita que enfim venceu. Porém, ela é surpreendida pelo retorno de seu grande inimigo neste novo capítulo.

É justamente um personagem, que julgávamos ter sido morto por Michael Myers no filme de 2018, que retornará para o novo longa. Uma nova imagem divulgada pela atriz protagonista da franquia Jamie Lee Curtis, que interpreta a final girl Laurie Strode, no Instagram mostrou o retorno do oficial Frank Hawkins. Veja:

Para quem não lembra, no filme de 1978, Hawkins foi um dos policiais envolvidos na apreensão de Michael, então o oficial levou a fuga do assassino em 2018 tão a sério quanto Laurie.

No final do filme de 2018, o Dr. Sartain e Hawkins procuram Michael Myers e encontram a neta de Laurie, Allyson (Allyson Nelson). Depois de atropelar Michael com seu carro, Hawkins sai para atirar nele, mas querendo manter seu paciente vivo, Sartain esfaqueia Hawkins na garganta. Enquanto Sartain vai embora com Michael e Allyson no banco de trás, o médico passa por cima do corpo de Hawkins. Dada a gravidade de seus ferimentos, parecia que Hawkins foi morto em ‘Halloween’, mas parece que ele pode ter sobrevivido.