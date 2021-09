Netflix divulga resumão de ‘The Witcher’ e revela cenas exclusivas da 2ª temporada

Vídeo foi mostrado pela primeira vez no Tudum.

Com a estreia da 2ª temporada agendada para dia 17 de dezembro, a Netflix divulgou um vídeo resumão sobre o que aconteceu na primeira temporada de ‘The Wicther’ e os acontecimentos importantes nos quais o roteiro da nova temporada se inspira.

O vídeo foi mostrado pela primeira vez durante o evento online para fãs da Netflix, o Tudum, realizado no último sábado, 25. Confira!

A segunda temporada trará uma nova trama com Geralt de Rívia (Henry Cavill) reencontrando seu lugar no mundo. Convencido de que Yennefer (Anya Chalotra) não sobreviveu após a Batalha de Sodden, ele leva Ciri para um lugar seguro, que é nada mais que sua casa de infância em Kaer Morhen, uma antiga fortaleza na qual bruxos de uma determinada escola treinavam. Porém, há algo muito mais poderoso e ao mesmo tempo perigoso dentro da princesa, que consiste em seus próprios poderes misteriosos.

O primeiro trailer, divulgado em julho, começa por onde a primeira temporada terminou, com Geralt e Ciri finalmente se encontrando. Geralt explica que a terra de Cintra não é mais segura para ela e, em vez disso, ela precisará acompanhá-lo até Kaer Morhen, onde os dois vão para um castelo escondido.

Lá é a fortaleza dos Bruxos. Com a ajuda de Geralt e seus companheiros bruxos, Ciri deve aprender a se defender e, quem sabe um dia, se tornar uma caçadora de monstros. As cenas do trailer mostram claramente Cirilla sendo treinada por Geralt e termina mostrando um último take: uma floresta onde Yennefer acorda.

A produtora de ‘The Witcher’, Lauren Schmidt Hissrich, disse também: “Há muitos personagens que vamos apresentar na segunda temporada. Vamos ver Dijkstra pela primeira vez e um pouco de Reinos Redanianos. Eu sei que muitos fãs estão ansiosos para conhecer Philippa pela primeira vez, Codringher e Fenn, Rience, Nenneke. São tantos, mas devo dizer que Vesemir é o que me deixa mais ansiosa para ver a reação do público. Vesemir é parte fundamental da história que estamos contando nesta temporada. Obviamente, estamos voltando para Kaer Morhen pela primeira vez e, em uma temporada em que Geralt se torna um pai para Ciri, é importante conhecer quem foi sua figura paterna. E você acaba com essa história multigeracional em que Vesemir e Ciri também têm uma história, e começa a parecer algo como: ‘Ah, todas essas pessoas foram feitas para interagir e aprender umas com as outras e lutar umas com as outras’”.