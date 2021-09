‘Emily em Paris’: Netflix revela primeiro trailer e data de estreia da 2ª temporada

A nova temporada deve chegar ao catálogo da Netflix em 22 de dezembro de 2021.

Durante o evento online para fãs da Netflix, o Tudum, que aconteceu no último sábado, 25, a Netflix divulgou em primeira mão o trailer da 2ª temporada de ‘Emily em Paris’. A nova trama trará uma versão de férias em Paris com a protagonista Emily Cooper (Lily Collins) em novas aventuras com as amigas. A nova temporada deve chegar ao catálogo da Netflix em 22 de dezembro de 2021. Confira!

A série de comédia e drama original da Netflix foi criada pelo criador de ‘Sex and the City’, Darren Star, que também é o produtor executivo da série, com a produção gerenciada por sua própria empresa, Darren Star Productions, embora também seja produzido pela Firstep Productions em Paris e Jax Media.

‘Emily em Paris’ ganhou várias nomeações para o Emmy deste ano. As duas nomeações que a série obteve incluíam design de produção para um programa narrativo e excelente série de comédia.

