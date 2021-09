Ex-BBB Jaque Khury investe em rede social para adultos: ‘Ganho 500 dólares por vídeo’

Jaque Khury ganhou os holofotes ao participar da 8ª temporada do “Big Brother Brasil”, na Globo. Agora, longe das câmeras da TV, a ex-confinada aposta em conteúdos mais adultos na rede social OnlyFans.

Segundo Jaque, o objetivo é ganhar dinheiro na rede social. “Todo mundo quer dinheiro na vida. Postava fotos sensuais no Instagram e não estava ganhando nada, aí entrei, usei as fotos que já tinha no celular, comecei a ter assinantes e comecei a produzir o meu conteúdo, que é mais caseiro”, contou a ex-BBB 8 ao site NaTelinha.

Ela ainda afirmou que já chegou a ganhar 500 dólares de gorjeta por causa de um vídeo em que aparece se depilando. “Ganhei gorjeta de 500 dólares [cerca de R$ 2.660] por um vídeo de biquíni depilando as axilas, e nem pelo eu tenho porque fiz depilação a laser. Tem gente que gosta de pé, tem um gringo que adora a minha boca e pede fotos dela e paga muito bem”, disse a modelo.

Fora da TV, a primeira eliminada da 8ª temporada do “Big Brother Brasil” contou que continua buscando oportunidades e que a rede social não é a sua única fonte de renda. “Faço posts, trabalho com produção de vídeos de publicidade, mas o OnlyFans me surpreendeu a questão de lucros. A TV aberta é mais difícil. Confesso que não tenho muita paciência de mandar mensagens e fazendo social com o povo da TV aberta, se tiver oportunidade ok, se não tiver, estou bem feliz do jeito que está”.

LEIA TAMBÉM:

Jaque Khury também esteve na TV

Antes de apostar na rede social OnlyFans, que é focada no público adulto, Jaque fez pequenos papéis em novelas da Globo, como “O Clone”, que será reprisada no “Vale a Pena Ver de Novo”, e Paraíso Tropical. Ela ainda se aventurou no cinema ao participar do longa-metragem “O Magnata” e “Ensaio”, curta-metragem de Márcio Salem.

Em 2010, Jaque foi convidada para fazer parte da equipe do “Legendários”, programa apresentado por Marcos Mion na Record TV, Na atração, ela comandava o quadro “Jaque Responde”, que durou apenas três meses.

Porém, o fracasso do quadro não abalou a ex-BBB 8, que seguiu para a RedeTV!, onde foi repórter especial do Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro e, em 2011, entrou para o elenco do programa “Pânico na TV”, onde gravou diversas reportagens como panicat.