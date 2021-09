Mosca de ‘Chiquititas’ assina com a Globo e estreia em novela inédita

O ator Gabriel Santana, que ficou conhecido ao interpretar o personagem Mosca no remake de “Chiquititas”, assinou com a Globo e já tem o seu primeiro trabalho na emissora carioca.

Aos 22 anos, o eterno Mosca fará parte do elenco do remake da novela “Pantanal”, que está sendo gravada nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro, e deve estrear em março de 2022. Na trama, Gabriel viverá o filho do personagem de Murilo Benício, um rico fazendeiro com ares de vilão.

Ainda não há muitos detalhes sobre o personagem de Gabriel Santana, mas a escalação para o remake de “Pantanal” coloca um ponto final na história de que ele teria sido morto após um suposto assalto a mão armada em Nova York, nos Estados Unidos. A fake news pulverizou a internet no começo do ano e foi desmentida pelo próprio ator, mas, às vezes, elas voltam nas redes sociais.

Mais novidades no elenco de ‘Pantanal’

Além do Mosca, a atriz Juliana Paes confirmou que estará no elenco da primeira fase da novela. No remake, ela será a mãe da protagonista Juma Marruá, que será interpretada por Alanis Guillen.

A novidade foi contada durante o “Show dos Famosos”, quadro do programa “Domingão com Huck”, onde Juliana fez parte do júri. “Quando é que você volta para as novelas?”, perguntou Luciano Huck. “Já começamos a gravar ‘Pantanal’, eu vou ser a mãe de Juma”, respondeu Juliana Paes.

Reprodução/Globo

Em seguida, Luciano quis saber mais detalhes do papel da atriz na trama das 21 horas. “Mas você vai gravar lá na Rio Negro?”, indagou ele. “Vou, a gente está indo”, revelou Juliana Paes, durante o programa deste domingo (26).

“Vou falar uma coisa para você que está em casa, quando começar Pantanal de volta aqui na tela da Globo… Onde você vai gravar ali na Rio Negro, é um dos lugares mais bonitos, eu já estive lá com a Angélica e as crianças. É uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida, é uma loucura”, falou Luciano.

O remake de “Pantanal” conta com uma série de atores renomados, como Osmar Prado, Marcos Palmeira, Renato Góes, Jesuíta Barbosa, Silvero Pereira, Irandhir Santos, Dira Paes, Selma Egrei, entre outros.