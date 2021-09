Atriz de ‘Chiquititas’, Bruna Carvalho, afirma ter vivido um relacionamento abusivo

A atriz Bruna Carvalho, que interpretou Bel na última versão da novela infantil “Chiquititas”, no SBT, usou suas redes sociais para falar sobre um relacionamento abusivo que viveu.

Nos stories do Instagram, Bruna mostrou que estava cansada de falar sobre o tema, mas que era preciso fazer isso, já que os amigos ainda estavam tendo contato com o ex-namorado, que não teve sua identidade revelada. “Toda vez que tenho que vir falar disso e vocês não se tocam. Fora os amigos próximos que se contradizem, que nunca dão apoio ou que nunca se posicionaram para me ajudar”.

Ela continuou o desabafo e questionou os amigos se eles ainda estavam conversando com o ex. “E aí, galera? Vocês não vão parar de seguir o moleque? Passei anos com medo de falar e aí, quando eu falo, a galera que conheço se faz de sonsa”, completou Bruna.

LEIA TAMBÉM:

A atriz ainda comentou que não quer que as pessoas odeiem o ex-namorado, mas que, também, não podem apoiá-lo ou fingir que nada aconteceu. “Não quero que ninguém odeie ninguém, mas vocês precisam seguir? Precisam virar amigo? Não pode ser só educação — coisa que ele não teve comigo, nem a família dele que sabia da primeira agressão fez nada”, disparou a famosa, que já namorou com Leo Cidade, também ex-namorado de Larissa Manoela.

Segundo a Quem, a motivação da ex-Chiquititas em falar sobre o relacionamento abusivo foi pela repercussão do desabafo que Duda Reis fez pelo fato de Nego do Borel estar em “A Fazenda 13”. De acordo com a atriz, o funkeiro, enquanto eles estavam noivos, a abusou e a agrediu.

“Nego do Borel, Biel, Cidade e todos os homens que já feriram de forma física, moral, psicológica, etc. Está tudo invertido. Ninguém liga. E não me chamem de ‘ex de…’ eu sempre trampei. Desde os 11. Ele já sonhava em ser fotografado em aeroporto. Ser seguido por paparazzi, tem milhões de seguidores, sem ter feito um único trampo, já com 20 anos de idade. Sobrevive do cartão da mãe achando o máximo”, disse.

Vale lembrar que em 2019, durante o uso da hashtag “#meuexabusivo”, Bruna Carvalho deu seu relato. Quando eu terminei meu relacionamento abusivo tudo me deu medo: o cara, as pessoas, contar pras pessoas, conhecer gente nova e voltar a me conhecer. Eu não senti mais amor próprio e voltar a ter forças foi muito difícil. Ele tirou minha autoestima, minha segurança, minha felicidade por muitos meses, minhas roupas mesmo quando eu não queria transar. E quando você é largada sozinha, sem tudo isso e cheia de traumas, ter força e tornar isso um aprendizado é mérito totalmente seu!”.