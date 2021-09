Brigas de ‘A Fazenda 13’ não agradam e o reality show cai na audiência

Na última terça-feira (21), aconteceu a formação da primeira roça em “A Fazenda 13”. Recheada de brigas e gritaria, a atração não agradou ao público e deixou a Record TV com o terceiro lugar de audiência.

Para blindar a formação da roça de “A Fazenda”, o SBT escalou a Libertadores da América e a Globo apresentou mais uma edição do “The Masked Singer Brasil”, que desmascarou a cantora Sandra de Sá.

Na terça-feira (21), o reality show “A Fazenda” ficou ao vivo das 22h47 à 0h33 e conquistou 9,4 pontos de média, 11,0 pontos de pico e 18% de share (número de televisores ligados), ante 15,8 pontos da Globo, 9,2 do SBT, 2,0 da Band e 0,3 da RedeTV!.

Reprodução

No embate entre a Libertadores da América e “A Fazenda”, o jogo transmitido pelo SBT ficou com 16,7 pontos de média, contra apenas 8,6 do reality da Record TV. A diferença entre as atrações foi de 8,1 pontos.

Já “Quando Chama o Coração”, que foi ao ar antes do reality show rural e deixou a Record TV em terceiro lugar com 6,9 pontos de média, 12,1 pontos de pico e 10% de televisores sintonizados, diante de 26,7 pontos da Globo, 15,2 do SBT, 1,0 da Band e 0,6 da RedeTV!. A produção foi ao ar entre 21h53 e 22h47.

O JR, das 19h55 às 21 horas, se mostrou forte na disputa com o SBT Brasil. Ao todo, o telejornal amealhou 9,9 pontos de média, 12,1 pontos de pico e 13% de participação, contra 25,6 pontos da Globo, 6,7 do SBT, 2,8 da Band e 0,7 da RedeTV!. No duelo SBT Brasil x JR, a Record garantiu a vice com 9,6 pontos contra 6,6 do concorrente. Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.