Vídeo: Denilson anuncia que testou positivo para a covid-19

O ex-jogador de futebol Denilson usou as suas redes sociais, nesta terça-feira (21), para revelar aos seguidores que foi diagnosticado com a covid-19. Em seu perfil no Instagram, o apresentador da Band compartilhou o vídeo e falou sobre a sua ausência no programa “Jogo Aberto”.

Segundo ele, o resultado chegou na última sexta-feira (17). Ele está com sintomas leves e apresentou um pouco de febre. “Daqui a pouquinho estou de volta! Só ó pra avisar que estou bem e me recuperando da covid da maneira mais leve, graças a Deus. Estou seguindo as orientações de isolamento em casa”, afirmou ele.

“Minha família está ótima, sem covid. Meus Pais estão ótimos, sem covid. Obrigado pelo carinho de vocês”, comentou o famoso na rede social.

No Twitter, ele ainda escreveu: “Muitos perguntaram da minha ausência no Jogo Aberto. Estou com covid-19, fazendo quarentena e me recuperando aqui em casa. Logo estou de volta no Jogo Aberto para zoar a loira (a apresentadora Renata Fan)! Se cuidem”.

No “Jogo Aberto” desta terça-feira (21), a apresentadora Renata Fan negou que Denilson estava fora do elenco do programa esportivo da Band, mas alertou que ele estava com algum problema pessoal. “Tenho certeza que ele vai ficar bem logo. Está tudo certo, nada grave”, disse a apresentadora, sem entrar em detalhes sobre a saúde do colega.

O substituto de Denilson no “Jogo Aberto” é o ex-goleiro Ronaldo Giovaneli, que vem participando do programa desde sexta-feira (17).