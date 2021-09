Sem contrato, ator Lázaro Ramos ainda será visto em produções da Globo

O ator Lázaro Ramos encerrou o seu ciclo na TV Globo, onde trabalhou por 18 anos. Mas, os fãs ainda poderão ver o artista em duas produções da emissora carioca, como a próxima temporada de “Sob Pressão” e também na 2ª temporada de “Aruanas”.

Nascido em Salvador, na Bahia, o ator e diretor Lázaro Ramos iniciou a carreira artística no Bando de Teatro Olodum, mas acabou ganhando fama em todo o Brasil ao entrar para o elenco das novelas da TV Globo.

O ator estreou na emissora em 2002, quando foi escalado para a microssérie “Pastores da Noite”. No ano seguinte, ao lado de Lúcio Mauro Filho, Bruno Garcia, Wagner Moura e Zéu Britto forma o quinteto da série “Sexo Frágil”, onde todos os protagonistas interpretavam papéis masculinos e femininos.

Em 2014 viveu o físico quântico, guru pop e mentor filosófico dos tecnocratas do Vale do Silício, Brian Benson, em “Geração Brasil”, sua segunda novela na Globo. Nesta trama, que foi ao ar no horário das 19 horas, ele contracenou ao lado de sua esposa Tais Araújo, porém, desta vez, seu personagem não tinha interesse romântico na personagem Verônica, vivida pela atriz.

Já em 2015, ao lado de Tais Araújo Lázaro Ramos, estrelou o seriado “Mister Brau”, produção criada por Jorge Furtado e Adriana Falcão, que contava a vida superlativa de um astro musical que vive num condomínio conservador na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Além das novelas e séries da Globo, o ator Lázaro Ramos esteve em diferentes projetos, como alguns quadros no dominical “Fantástico”, como “O Homem Objeto”, “Instinto Humano”, “Os Sete Pecados Capitais” e “O Curioso”. Fora isso, ele também apresentou a 87ª cerimônia de entrega do Oscar ao lado de Artur Xexeo e Maria Beltrão. Ainda em 2015, a Globo colocou o ator no “Criança Esperança”.